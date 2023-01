El director deportivo de Osasuna avisa: «Este año podemos focalizar la atención en la Copa»

Era, sin duda, el rival preferido. Y, además, en el orden idea,. El Athletic se jugará una plaza en la final de la Copa de 2023 frente a Osasuna, con el duelo de vuelta en Bilbao. No obstante, desde Pamplona, avisan. Este curso, el cuadro de Iagoba Arrasate vive una mejor situación en la Liga, el descenso, ese peligro que casi siempre le acecha, está lejos -a nueve puntos- y pueden mirar al torneo del ko con mayor intensidad. Lo dejó claro este lunes Braulio Vázquez, director deportivo de los navarros. «En otras temporadas que estábamos más cerca de los puestos del descenso la mente la tienes mucho en la Liga. Ahora, con 28 puntos, nuestro principal objetivo sigue siendo mantenernos pero creo que podemos focalizar la atención en la Copa. Aunque te puede penalizar», lanzó el diseñador de la plantilla que se enfrentará a la escuadra de Ernesto Valverde.

Asumió el director deportivo que era el rival deseado por los tres equipos que estaban en el bombo. «Creo que todos nos querían a nosotros, pero muy contentos por volver a El Sadar a jugar unas semifinales. Todos nos querían a nosotros y no por desprecio, sino por historia. Pero tenemos más ilusión que los otros tres juntos», calibra Braulio Vázquez, que sabe que el factor San Mamés puede influir.

Es cierto que, en ocasiones, el hecho de jugar el segundo partido en casa no garantiza nada -el Athletic, sin ir más lejos, se metió en la final de 2015 tras ganar en Barcelona al Espanyol, o en la de 2020 con el gol de Yuri en Granada-, pero el director deportivo de Osasuna sabe que puede influir. «No sé cómo viene el doble partido. Me gusta mucho el partido único. Para ellos el factor campo de San Mamés es muy importante, porque aprietan mucho en casa. Vamos a ver, hay eliminatorias que se deciden en la ida, aunque yo creo que no, y vamos a disfrutar con nuestra gente. No ponemos límites a nuestros sueños coperos», aportó. Dice, por supuesto, que quieren disfrutar. «Con nuestra gente, como vimos el otro día contra el Sevilla en un partido fantástico, y con ilusión y a soñar no le puedes poner límite. Vamos a disfrutar del camino hasta donde nos lleve».

