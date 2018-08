El discurso de Williams que todo el mundo elogia: «Soy negro, pero también vasco» 00:40 El futbolista del Athletic ha pronunciado estas palabras en el documental de Amazon 'Six Dreams' BEATRIZ GARNÁNDEZ Jueves, 9 agosto 2018, 23:50

Iñaki Williams es uno de los futbolistas que ha participado en el documental de Amazon 'Six Dreams'. El atacante rojiblanco ha lanzado un discurso ejemplar con el que se ha ganado los elogios de las redes sociales.

«Es muy difícil llegar al primer equipo del Athletic. Tú eres un ejemplo para toda África y para mí. Me siento muy feliz», dice uno de los niños que aparece en el documental. Tras este comentario, las palabras de Williams se han vuelto virales:

«Muchas gracias, porque para mí es un orgullo que la gente de raza negra y africana se sienta orgullosa de mí. Yo quiero abrir eso que la gente tiene en la cabeza: 'Un negro no puede jugar en el Athletic', 'Ese negro no es vasco', que a día de hoy sigue pasando. Que escuchas o lees comentarios: '¿Cómo puede jugar un negro en el Athletic?'. No, no, soy negro, pero también soy vasco, he nacido aquí. Me siento vasco y quiero abrir todas las puertas a toda esa gente que quiere pelear y trabaja y se esfuerza diariamente para jugar en el Athletic», han sido las palabras del futbolista.

Según se puede leer en la página web del conjunto bilbaíno: «Nuestra filosofía deportiva se rige por el principio que determina que pueden jugar en sus filas los jugadores que se han hecho en la propia cantera y los formados en clubes de Euskal Herria, que engloba a las siguientes demarcaciones territoriales: Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa, Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa Behera, así como, por supuesto, los jugadores y jugadoras que hayan nacido en alguna de ellas».

Iñaki Williams nació en Bilbao el 15 de junio de 1994. De padres africanos pasó toda su infancia en Pamplona, donde lo reclutó el Athletic cuando tenía 14 años. Su madre, María Arthuer nació en Liberia y se trasladó a Ghana siendo muy joven huyendo de la guerra civil liberiana. Allí conoció a Félix Williams, también liberiano, en el campo de refugiados de Buduburam. A principios de los noventa se trasladaron a Europa y, tras una breve estancia en Málaga, establecieron su residencia en Bilbao.

Poco tiempo después del nacimiento de Williams, se mudaron a Pamplona por motivos laborales. El delantero del Athletic tiene un hermano pequeño llamado Nicholas (2002) que juega en las categorías inferiores del Athletic desde 2013.

El atacante de raíces africanas se convirtió el 6 de diciembre de 2014 en el primer futbolista de raza negra en debutar con la elástica rojiblanca. El 20 de febrero de 2015 hizo historia al convertirse en el primer jugador negro en marcar con la camiseta del Athletic. Lo hizo ante el Torino en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League con 20 años y en su debut europeo.