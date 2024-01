«Disfruto más de un triunfo como entrenador que como jugador»

Joseba Etxeberria (Elgoibar, 46 años) ha asumido la complicada tarea de ascender al Eibar tras dos decepciones mayúsculas. Abre 2024 con el duelo más especial para él, el enfrentamiento ante el Athletic en el que se convirtió en un mito con sus 15 años y 541 partidos, el cuarto en la clasificación histórica. Está encantado en el Eibar. Recibe a este periódico en Atxabalpe (Arrasate) en la caseta alquilada que emplea como despacho del cuerpo técnico a la espera de inaugurar en 2025 la Ciudad Deportiva en Mallabia.

- ¿Qué sintió cuando le tocó el Athletic en la Copa?

– Por un lado dije '¡qué bien!', porque me hace ilusión enfrentarme al club que me lo ha dado todo, pero deportivamente es el rival más exigente de todos.

– ¿Cómo lo celebrará si elimina a los rojiblancos?

– Como todos los aficionados del Eibar. Sabemos que tenemos un test muy exigente porque el Athletic está en el mejor momento de los últimos años. Y sabemos que va a ser difícil, pero es a partido único en Ipurua, y ellos han tenido encuentro entre semana y nosotros no. Eso equilibra un poco. Los favoritos indiscutibles son ellos, pero tenemos opciones de pasar.

– ¿Dónde cree que estará la clave?

– Tenemos que dar nuestra mejor versión en Ipurua y ser un equipo muy pegajoso, muy incómodo. Su idea es muy clara. Se ve un Athletic muy vertical. Y a diferencia de otras épocas, maneja todas las fases del juego. Si te somete, tiene calidad para los ataques posicionales. En transiciones son muy peligrosos y dominan el balón parado. Vamos a tener que hacer un partidazo, porque si no es imposible.

– ¿Qué es lo que más le gusta de este Athletic?

– Las bandas con los Williams y Sancet de mediapunta es de lo mejor de la Liga. Evidentemente, el nivel de Guruzeta es muy alto y el centro del campo está dando mucho nivel, pero si tengo que elegir algo son esas mediapuntas de talla mundial.

– ¿Irá el Athletic a la Champions?

– En Sevilla se confirmó el estado de forma del equipo. Fue dominador en prácticamente todo el partido. Fue una amenaza constante. Pero todavía es pronto para hablar de Champions.

Su relación con Valverde

– Valverde lo ha sido todo para usted: compañero, entrenador y jefe en su equipo técnico. ¿Cómo define su relación con él?

– Es amigo. Mi primer año en el Athletic fue su último como jugador. Fue mi entrenador y luego tuve la suerte de trabajar con él. Y ahí es donde terminamos de conocernos. No es fácil gestionar con el sentido común que tiene él todos los días. Aquí hay que gestionar problemas a diario, que si un representante, que el médico te dice que uno no puede entrenar.... Su mayor virtud es que tiene una gran gestión grupal y el jugador sale al campo con toda la confianza para atreverse a hacer todo, pero a la vez siendo consciente de que como baje un poco el nivel va fuera. Es el mejor entrenador que he tenido por eso. En el fútbol nada es casualidad. Ese es el mérito de Valverde. Creo que es un entrenador mucho más exigente de lo que la gente se piensa. Le escuchas en la sala de prensa, ves su comportamiento en el área técnica y no da esa pinta. Nunca monta líos, pero la realidad es que los jugadores van apretados porque si no sería imposible obtener esos resultados.

– ¿Qué aprendió de él?

– Muchas cosas. Nuestra idea del juego es bastante parecida. Nos gusta que nuestros equipos ataquen, que pasen muchas cosas a intensidades altas. Aprendí mucho, como entrenar para jugar así. Hay mucho más trabajo del que pueda parecer. Por eso es importante tener un gran cuerpo técnico. Lo que destaco de Ernesto es su gran facilidad para la gestión grupal. Te sientes con la confianza para hacer todo, pero a la vez exigido porque si bajas un poco el rendimiento vas fuera.

– Viven muy cerca el uno del otro. ¿Se han visto desde el sorteo?

– No. Pero hemos tenido charlas largas cuando íbamos a andar en bici los dos tras su regreso a Bilbao después de salir del Barcelona. Ernesto es un tío interesante. Más allá de su capacidad futbolística, es una persona con muchas inquietudes desde la fotografía, toca la guitarra... Tiene un toque bohemio.

– ¿Se toma el Eibar como su trampolín hacia el banquillo del Athletic?

– No. Ni mucho menos. Si algo he aprendido en estos años entrenando es que no vale para nada el medio plazo. Lo que quiero es dar lo mejor de mí en el Eibar, y en el futuro ya veremos. El futuro del entrenador es el próximo partido.

– ¿Se ve algún día en el banquillo del Athletic?

– Tampoco me lo planteo. Cuando empiezas puede ser una de las ilusiones, pero la realidad te hace que no sepas lo que va a pasar.

– Vamos, que no es la meta de su carrera.

– No. No está en tus manos ese desgaste, y no te va a servir para nada. Evidentemente, el Athletic es mi equipo porque es el que me lo ha dado todo a nivel deportivo y personal, pero ahora soy entrenador.Y no es de este equipo o este otro.

– ¿Cuándo decidió ser entrenador?

– A mí siempre me ha gustado ver mucho fútbol, pero veía las jugadas. No las analizaba. Hasta que en la época final de jugador te das cuenta de que ver partidos por la tele se te queda pequeño. Por eso prefiero ir al campo. Y ahí te empiezas a preocupar de sistemas y estilos. Una vez que me saqué los tres títulos y empecé a entrenar al cadete del Athletic, me di cuenta de que esto era lo mío. Hay otra gente que lo ha probado y no le va. Yo intuía que me podía gustar ser entrenador, pero no pensaba que tanto.

– ¿Dónde se disfruta más, en el campo o en el banquillo?

– Cuando eres jugador, ejecutas un plan desde tu demarcación, pero cuando eres entrenador y el equipo juega como tú tenías en la cabeza, eso está por encima de cualquier gol que marques. Disfruto más de un triunfo como entrenador que como jugador. Pero sufrir, también.

El vértigo en el campo

– ¿Qué le gusta en sus equipos?

– Hay muchos exfutbolistas que son entrenadores y que su estilo como técnico no tiene nada que ver con lo que hacían como jugadores. En mi caso, no es así.

– Vértigo como jugador y técnico.

– Eso es. E ir a por las cosas y no esperarlas. La vida de entrenador es diferente. Tenemos más responsabilidad.Eso te hace analizar más las cosas y cuando va bien disfrutas más. No creo que sea imprescindible haber jugado, pero esas vivencias que has tenido desde el otro lado te facilitan tomar mejores decisiones.

– ¿Y cómo afronta esa mayor presión?

– La responsabilidad es mayor porque eres el que debes llevar el timón. En mi caso, gestionar mucha presión desde muy joven cuando fiché por el Athletic con 17 años te cambia la vida. Esas vivencias te permiten poder gestionar mejor. En la élite hay que relativizar las cosas, tanto cuando te dan palmadas porque van bien las cosas como cuando van mal para no caer en el dramatismo. Esa estabilidad es importante para una profesión como la de entrenador.

– Pero a todos nos gusta que nos entierren a elogios...

– No hay que sacar pecho ni creerte todo. Lo más importante es disfrutar del camino. Cuando las cosas no van, te exiges más a ti mismo para buscar soluciones a los problemas y te haces mejor entrenador. Creo que es importante tener una perspectiva de tranquilidad y rodearte bien.

– ¿Qué no soporta en su profesión de técnico?

– Independientemente de las características de cada uno, es muy importante la valentía, el tener ese punto de confianza para atreverte a hacer todo y acabar siendo un equipo valiente. Hay peajes que pagar, como que nos cuesta una barbaridad acabar con la portería a cero, pero es el camino que hemos elegido.

– Es su flanco débil...

– Pero no es culpa del Eibar. Es culpa mía.Les pasa a todos mis equipos, Bilbao Athletic, Tenerife, Mirandés... Es lo que yo siento. Si haría otras cosas, quizá nos meterían menos goles, pero no lo sabría transmitir. Pero también es verdad que queriendo ser un equipo valiente nos tenemos que exigir mantener más veces la portería a cero. La mejora del equipo está ahí. Yo lo que quiero es ganar y para mí para ganar el mejor camino es ser valiente.

– ¿Le da más autoridad ante los exfutbolistas ser un exjugador célebre?

– Eso te dura quince días. Desde que empecé en cadetes me di cuanta de que se pasa enseguida. Igual que nosotros analizamos a cada jugador, te sientes examinado cada día por ellos. Como carta de presentación está bien que te conozcan y que sepan que has jugado en el Athletic y con la selección española, pero se acaba enseguida. Y si no hay nada por detrás, pronto se dan cuenta. Y está bien que así sea.