La divertida crónica de la web del Athletic de la fiesta de los jugadores

La página web del Athletic ha publicado este miércoles una divertida crónica de la fiesta que protagonizaron los futbolistas de la primera plantilla rojiblanca este martes. El sitio oficial de la entidad bilbaína cuenta de una manera amena los pasos que dieron los jugadores, destaca a los que más tiraron del grupo y subraya algunas anécdotas.

Se narra, además, como si hubiera sido un sesión de preparación más, en este caso a puerta abierta en Bilbao. ¿El objetivo? Preparar la singladura con la gabarra.

Comienza así: «Los leones campeones de Copa que ganaron en la final al RCD Mallorca, en semifinales al Atlético de Madrid y en cuartos al FC Barcelona entrenaron ayer noche a puerta abierta por las calles de Bilbao de cara a la histórica cita de mañana jueves en La Gabarra. Una exigente sesión preparatoria marcada por el asfixiante ritmo impuesto por Muniain, De Marcos, Lekue e Iñaki Williams, capitanes del equipo, quienes mostraron las señas de identidad que caracterizan a este club único en el mundo: rock and roll del pueblo, para el pueblo y con el pueblo».

En el siguiente párrafo se recogen las canciones que amenizaron el recorrido. Desde la inventada por Iker Muniain, el capitán y maestro de ceremonias, hasta otras más conocidas. «Entre los nuevos cánticos a balón parado ensayados para el jueves, destacó el golpe directo de Muniain a la escuadra de la posteridad: Este es el famoso Athletic, el famoso Athletic Club, y estos son los campeones, aupa Athletic txapeldun. La presión adelantada, santo y seña de los leones de Valverde, se practicó con esfuerzos de alta intensidad al son de clásicos de la cultura popular vasca, como «Sarri, Sarri», «Ilargia», «Zu atrapatu arte», «La chica del Batzoki», «Aitormena»…».

Y ya se detiene en las 'actuaciones' individuales. «A destacar el despliegue box to box de los centrocampistas más jóvenes, Prados, Unai Gómez y Jauregizar quienes, ante la atenta mirada de sus maestros Dani García y Mikel Vesga, dieron un recital de desparpajo no exento de elegantes bailes. La versatilidad y las ayudas constantes son fundamentales en este Athletic y no faltaron ejercicios que profundizaban este juego colectivo: Vesga vestía la rojiblanca, pero con el nombre de Dani García. Dani García una reliquia museística de los anteriores campeones de 1984. Muniain, la segunda equipación celeste; Lekue, la azul del 125 aniversario; y De Marcos la camiseta histórica de los tiempos de Pichichi. En definitiva, el colorido y la alegría que los jugadores muestran en el terreno de juego. También hubo trabajo específico para los porteros. Julen is on fire, pero fue Unai Simón quien lo alzó a lo más alto subiéndolo sobre sus hombros, en lo que supone una muestra más del compañerismo de esta banda que suena sincronizada a la altura de los mejores grupos de la historia. Nadie desafina, todos suman».

Luego habla de otros futbolistas. «En un segundo plano, cubriendo las espaldas del personal y desarrollando una labor encomiable, de máxima concentración, Vivian, Paredes, Yuri, Yeray, Imanol y el joven Egiluz, y atento a todos ellos y dispuesto a subir el volumen a lo bajini, Ruiz de Galarreta. Sancet, autor del bacalao que nos devolvió a la vida en La Cartuja, y Berenguer, quien marcó el gol que nos catapultó al paraíso, ensayaron desmarques de ruptura laterales buscando centros al área donde les esperaban atentos los goleadores rojiblancos en Liga y Copa, Guruzeta y Villalibre».

También se detiene en las ausencias: «Antes de retirarse a vestuarios, donde les esperaban Raúl García, Ander Herrera, Nico Williams y Adu Ares, los compañeros que se habían quedado trabajando en gimnasio, Muniain hizo corrillo para dedicar una arenga al grupo».

Recuerda, en este punto, el emotivo discurso del capitán navarro: «Por eso queríamos estar hoy con vosotros. Porque cuando decimos que somos una familia, no son palabras vacías. Queremos sentiros, queremos que nos sintáis a nosotros, queremos que celebremos juntos, que saltemos, que festejemos, porque somos… txapeldunak, txapeldunak».

Y para terminar, una referencia al grupo de Villalibre: «Y cuando salieron del corro y volvió a sonar la elektrotxaranga «Sakatu» tenían todo un pueblo detrás. Herritik sortu ziñalako, maite zaitu herriak».