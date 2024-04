La divertida respuesta de Aguirre sobre su familia del Athletic y la gabarra

Gabriel Cuesta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Viernes, 12 de abril 2024, 19:35 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La pregunta estaba en el aire. Se olía. La gabarra ha llegado mucho más lejos que los trece kilómetros que separan el Marítimo del Ayuntamiento. Y la curiosidad, cómo no, no se escondió en la rueda de prensa que Javier Aguirre brindó antes del choque de su Mallorca, la víctima del Athletic en La Cartuja, ante el Real Madrid. Su sobrenombre de 'El Vasco' va acompañado de un hogar athleticzale. «¿Le ha dicho algo su familia vasca de la fiesta de ayer?», lanzó un periodista. Su respuesta fue más escueta de lo habitual, pero con la misma carga de humor: «No, no me ha mandado mensaje. No me han invitado a la boda de mi hijo... ¡Cabrones!».

No dijo más. Tampoco aclaró si había seguido de alguna forma las imágenes de la televisión por su propia cuenta. Lo que sí hizo fue un análisis más reposado del encuentro en La Cartuja antes de medirse al Real Madrid. «Nos felicitan porque hay mucha gente que era su primera final. Era un premio, no para pasarlo mal. En nuestro vestuario hay muchos descensos y eso sí que es para estar jodidos. Una final de Copa es para disfrutarla», zanjó. Y remató: «La Copa la tomaba con un postre y ahora nos centramos en el menú principal que es la Primera división. Llevamos tres años seguidos en Primera y ojalá consigamos seguir un cuarto». Lo que tampoco quiso abordar es la posible renovación de su contrato, que finaliza este mes de junio.

De padres vizcaínos ya fallecidos -nacidos él en Ispaster y ella en Gernika-, el histórico entrenador mexicano se crió en una casa rodeado de «pósters y noticias del Athletic» y donde se hablaba mucho euskera. Él y sus cinco hermanos nacieron lejos de Bizkaia porque sus padres emigraron al país azteca aunque al técnico le acuñaron años después el sobrenombre de 'El Vasco'. «En mi casa era todo Athletic. Iban a muerte. Mira lo que es la paradoja del destino que nunca les pude entrenar... ni jugar, por supuesto», recordaba antes de la final. «Espero que (en la final) vayan con nosotros», bromeo también antes de la gran cita mirando al cielo.