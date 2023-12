Djaló también se alegra de la renovación de Nico

E. C.

Todos los aficionados del Athletic se han alegrado de la renovación de Nico Williams. Y también los que no son rojiblancos. Es el caso de Álvaro Djaló, futbolista del Sporting de Braga, pero que se crio en Bilbao. El joven futbolista ha dado un 'me gusta' al mensaje del mayor de los Williams en el que muestra su satisfacción porque su hermano se quede en el club.

Djaló está muy ligado a Bizkaia. A pesar de nacer en Madrid, dio sus primeras patadas al balón en el campo del San Miguel de Basauri y después con los juveniles del Begoña. No llegó a jugar en el Athletic a pesar de su calidad. Con 17 años se marchó a Portugal y acabó en el Braga.

Tiene 24 años y no se cierra la puerta a poder recalar algún día en el Athletic. Así lo desveló su representante en una entrevista al diario 'Marca'. «Sus padres y su familia siguen allí y él va siempre que puede. Nunca ha jugado allí, pero al ser el equipo de la ciudad en la que creció le tiene un cariño especial. Como digo, es una posibilidad, porque para el Athletic, por su idiosincrasia no es fácil encontrar jugadores 'top', pero no es el único equipo interesado».