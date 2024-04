Desde las siete de la mañana para hacerse la foto con la Copa: «Lo hago por mis hijos»

A. C.

Andrea Cimadevilla Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Sábado, 13 de abril 2024, 08:18 | Actualizado 09:25h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

A las siete de la mañana una treintena de athleticzales ya esperaban en una de las entradas de acceso a San Mamés. Quieren sacarse una foto con la Copa cueste lo que cueste. Necesitan inmortalizar un momento «único» que será recordado para la posteridad. No se lo quieren perder por nada del mundo. Y después de que la gran afluencia de aficionados rojiblancos que se concentraron ayer en el estadio para hacerse una fotografía con el triunfo obligase a cerrar los accesos a San Mamés cinco horas antes de lo previsto, toda previsión es poca. Así, y a pesar de que las puertas no se abrirán hasta las nueve de la mañana, hay quienes no se lo han pensado dos veces. Ayer a la noche pusieron el despertador a primera hora de la mañana para acudir a Bilbao. Da igual que sea sábado.

A medida que han pasado las horas, el número de personas que se han sumado a la cola ha ido en aumento. A estas horas ya hay cientos de hinchas en los aledaños del campo. Entre ellos está Alaitz. Sentada con una manta para quitar el frío del amanecer, confirma haber acudido minutos antes de las siete de la mañana «por mis hijos». «Teníamos que asegurar que iban a poder sacarse una fotografía. Ellos tienen muchísima ilusión y después de lo que vimos ayer nunca se sabe, así que no les hemos dicho. Ahora cuando se levanten les daremos la sorpresa», comenta. Cristina Sánz Gómez y su madre Aurora. Vídeo: Silvia Cantera y Pablo del Caño Como Alaitz hay otros tantos. Algunos van por pura afición. Otros por acompañar a sus seres queridos. También los hay que han llegado desde Mungia o incluso Valladolid. Todo por el Athletic. «Vengo a acompañar a mi marido, que no pudo ver la gabarra por trabajo», decía una de las allí presentes. Dos días más de lo previsto La enorme afluencia llevó ayer al club a ampliar el plazo para retratarse con el trofeo, que en principio era hasta el domingo. Este viernes avanzaron que quienes lo deseen podrán posar con la Copa el martes. Estos son los horarios: -Sábado 13 de abril: de 9:00 a 22:00 horas. -Domingo, 14 de abril: de 9:00 a 13:00 horas. -Lunes, 15 de abril: de 9:00 a 22:00 horas. -Martes, 16 de abril: de 9:00 a 22:00 horas. Noticia relacionada Los aficionados del Athletic se sacan fotos con la Copa Ignacio Pérez