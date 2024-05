Dos partidos de sanción a Valverde por su expulsión contra el Getafe

Ernesto Valverde tendrá que ver los dos próximos partidos del Athletic desde el palco. El Comité de Competición ha impuesto una sanción de dos partidos al técnico rojiblanco tras su expulsión en el encuentro de la pasada jornada contra el Getafe. No estará, por lo tanto, ni en el derbi ante Osasuna ni en la visita al Celta.

Fue un partido agitado, ya que además del técnico fueron expulsados los defensas Yeray y Paredes. La sanción en el caso de los centrales se queda en solo un partido. Valverde fue expulsado en el tramo final del encuentro al protestar un penalti señalado por mano de Raúl García. El colegiado, Gil Manzano, mantuvo su decisión tras ver la jugada en el VAR. Unai Simón detuvo el lanzamiento de Greenwood y el Athletic se llevó el triunfo.

«No me he quedado en el túnel ni nada. He visto el final en el vestuario, Los tres expulsados de cara a la pared castigados», ironizó Ernesto Valverde más calmado tras el malestar volcánico por el penalti en contra de su equipo que le costó la roja. Los tres en torno a un móvil porque en el vestuario del Getafe no hay televisión. «No me gustan que me expulsen. No estoy contento con ello. No tengo ni idea de arbitraje. Para mi no es penalti», indicó.

Valverde hizo acto de contrición. «Tampoco soy un santo. He protestado por el penalti y por las rojas porque veo todo a mi favor». Nunca se le había visto tan irritado con un árbitro como con Gil Manzano. «Estábamos todos calientes. Le he protestado. No debía haber sido tan vehemente. Lo tenía que haber hecho de otra forma».