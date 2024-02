Ampliar

El presidente del Villarreal ataca al Athletic por el fichaje de Oyono: «Vinieron a por él de una forma que no voy a catalogar» Fernando Roig, máximo dirigente del submarino amarillo, ha detallado en 'Diario AS' la salida del internacional sub 17 al filial del club vizcaíno, jugador nacido en Barakaldo que este mes ha cumplido 16 años