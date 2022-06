El Eibar comunica las bajas de Fernando Llorente y Xabi Etxeita Los dos exjugadores del Athletic acaban contrato y el club armero ha decidido no ofrecerles la renovación

Fernando Llorente y Xabi Etxeita no seguirán en el Eibar. Así lo ha comunicado este jueves el conjunto armero, que ha facilitado una lista de bajas en la que figuran los nombres de estos dos exjugadores del Athletic. Tanto el delantero como el central aterrizaron el año pasado en Ipurua procedentes del Udinese y el Getafe, respectivamente, con el objetivo de echar una mano en la pelea por el ascenso. Estuvieron metidos en ella hasta el final, pero no pudieron conseguir el retorno a la élite. Los guipuzcoanos han comunicado también las salidas de Esteban Burgos y Toño García, mientras que Fran Sol, Blanco Leschuk y Chema regresan a sus equipos tras el período de cesión.

Gaizka Garitano quiso a Llorente en el Athletic y lo tuvo en el Eibar. El técnico de Derio vio una posibilidad de vestirle de azulgrana y lo aprovechó. Ahora bien, las cosas no le han salido como estaba previsto. El delantero ha participado en 20 partidos de liga, incluido uno de la promoción frente al Girona, y ha marcado dos goles y dado una asistencia. Solo ha dispuesto de 651 minutos de los 3.780 totales en el campeonato regular, es decir, un 17,2%. Demasiado poco para un atacante de campanillas cuya carrera ya llevaba varias temporadas en descenso. En la Copa dispuso de un par de choques más, pero el riojano no consiguió incrementar su cuenta goleadora. Con 37 años, está por ver si sigue en activo o decide poner fin a su etapa como futbolista. «Pocos hubiéramos imaginado que un campeón del mundo defendería algún día nuestro escudo. Tu palmarés dice mucho, pero por encima de todo nos quedamos con tu calidad humana y tu sacrificio y esfuerzo sobre el verde», le ha despedido el club armero.

Tampoco Xabi Etxeita consiguió hacerse con la titularidad en el conjunto armero. El exrojiblanco dejó el Getafe y no dudó en aceptar la oferta del Eibar, un equipo que le gustaba y le permitía estar en casa. Concluida la temporada, en la hoja de servicios del bravo defensa figuran 18 partidos de liga, tres de Copa y un gol. Ha jugado casi el doble de minutos que Llorente (1.197 en la fase regular) y ahora, a sus 34 años, debe buscar un nuevo acomodo en el que proseguir con su carrera. El Eibar también ha tenido palabras bonitas para el central. «Solo has estado una temporada con nosotros, Xabi, pero lo que nos has dado en el campo y lo que ha sido tu actitud en el vestuario y tus consejos nos han transformado. Muchas gracias y suerte».