La bronca de Eduardo Velasco en 'El Chiringuito' por llamar 'gatitos' a los jugadores del Athletic

'El Chiringuito' analizó ayer la derrota del Athletic ante el Real Madrid en San Mamés. En un momento de la tertulia conectaron, como es habitual, con el periodista de Telebilbao Eduardo Velasco. Y se produjo una pequeña bronca cuando Juanma Rodríguez le dijo: «Entiendo el nerviosismo, Eduardo. Hoy no han sido once leones, han sido once gatitos. Me he aburrido, me he puesto a leer un libro de Vargas Llosa».

Ante estos comentarios, Velasco se mantenía serio, sin decir nada. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando el colaborador del programa le sugirió el editorial que debería hacer en Telebilbao este lunes en 'BilboSport'. «Si no tienes titular, yo si quieres te lo hago. No somos leones, somos once lindos gatitos», le espetó Rodríguez, quien se atrevió a decir que los rojiblancos «no sirvieron ni de sparring».

Mientras el colaborador hablaba, Velasco le decía «qué pereza me das». Hasta que no pudo más y estalló. «Que Juanma Rodríguez me diga lo que tengo que decir en mi programa es brutal», afirmó. «Yo soy objetivo con mis chicos, si lo hacen mal lo digo, y si hacen mal una primera parte lo digo y lo he dicho», sentenció.

Rodríguez no se cortó y le contestó con la onomatopeya de un gato. «Miau, miau». Por si esto fuera poco, el colaborador ha continuado este lunes con el mismo discurso y ha subido una foto de varios gatitos a Twitter con el título «Entrenamiento del Athletic».