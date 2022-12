'El Chiringuito' se rinde a la leyenda de Txetxu Rojo

Horas después de que Bilbao despidiese en Begoña a la leyenda del Athletic Txetxu Rojo, en Madrid, los tertulianos de 'El Chiringuito' rendían su particular homenaje al mito rojiblanco. Después de un vídeo donde repasaban los momentos más emotivos del funeral, los tertulianos se levantaron de sus asientos para brindar una larga y sonora ovación al que fuera jugador del Athletic y entrenador de una decena de equipos del fútbol español.

📹 El homenaje de las leyendas del club vasco, con @evelascojr y @Dani_demarcos en #ChiringuitoTxetxu. pic.twitter.com/LhUwyYa5Ri El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 28, 2022

Los periodistas más cercanos al Athletic estaban realmente emocionados. Edu Velasco agradeció al programa el cariño mostrado porque «este particular homenaje significa mucho para la gente de Bilbao». Y cuando Velasco recordó que en el próximo partido en San Mamés, las aficiones del Athletic y Osasuna -equipo al que entrenó- iban a brindarle un minuto de aplausos y no de silencio, los colaboradores presentes en el plató se levantaron de sus asientos y aplaudieron a Txetxu Rojo. Con el himno del Athletic de fondo, 'El Chiringuito' quiso homenajear su figura.

💫@Velascotb recuerda a la leyenda vasca en #ChiringuitoTxetxu. pic.twitter.com/NeFXWMka2j El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 28, 2022

Antes, los espectadores habían escuchado a otras figuras rojiblancas describir a Txetxu Rojo. Julen Guerrero, Rafa Alkorta, Manolo Delgado... Precisamente este último, actual empleado del club, trabajó codo con codo con Rojo I en el Athletic. Con lágrimas en los ojos, y a las puertas de la Basílica de Begoña, Delgado despidió ayer a su amigo tras casi «50 años juntos».

👋 El adiós a un mito del @AthleticClub, en la portada de @elchiringuitotv. pic.twitter.com/cZbNviK4Jy El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 28, 2022

Antes de finalizar el programa, la redacción de 'El Chiringuito' quiso darle el absoluto protagonismo a Txetxu Rojo en su portada. Con los colores rojiblancos de fondo y una imagen de Rojo como jugador en San Mamés, el programa tituló: «Adiós a un mito del Athletic Club. DEP: Leyenda Txetxu».

Desde que se anunciase su muerte el pasado viernes, el reconocimiento por la figura de Rojo I se ha extendido a lo largo del mapa. La mayoría de clubes del fútbol español enviaron al Athletic mensajes de condolencia nada más conocerse la pérdida de la leyenda y ayer estuvieron en el funeral presentes a través de coronas de flores.