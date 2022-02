El golazo de Berenguer, que revive su idilio con la Copa

1 Berenguer decide sobre la bocina un partido en el que el Athletic se dejó el alma para ganar

A Álex Berenguer se le esperaba de titular, pero empezó en el banquillo. Paciente, resignado a la suplencia, estaba a la espera de su momento. Sentía que iba a llegar, y lo que imaginó ocurrió sobre la bocina. Derribó al Madrid con una pequeña obra de arte y un remate inalcanzable para Courtois. En el último minuto, cuando más duele, cuando más se saborea. El navarro no atraviesa por una buena temporada, alejado de la gran versión ofrecida en el curso de su estreno como rojiblanco, pero anoche volvió a ponerse el traje de héroe para revivir su idilio con la Copa. En marzo del año pasado, el de Barañáin apareció en los instantes finales de la prórroga jugada contra el Levante en el Ciutat de Valencia para meter a su equipo en la final. Ayer, a raíz de la lesión de Nico Williams, salió en la segunda parte y resolvió. Un regalo de Casemiro lo recogió Vesga y se lo dio a Berenguer, quien rompió a Nacho y anotó de un disparo extraordinario. Casi 10 meses después, volvió a marcar. Y el tanto valió una semifinal. Oro puro.

🔥 ¡LOCURA TOTAL EN SAN MAMÉS! 🔥



El gol de @AlexBerenguerR que hace que el @AthleticClub sueñe despierto. ¡El gol que vale el pase a una SEMIFINAL! 🔥🦁



¡Tremendo! #CopaDelReyDAZN 🏆 pic.twitter.com/6zQSWeAscp DAZN España (@DAZN_ES) February 3, 2022

🎙️ @AlexBerenguerR, goleador del #AthleticRealMadrid 🏆



🗣️ "Fuimos superiores en un partido con un ambiente impresionante. Contento por marcar de nuevo y por la victoria"



🗣️ "No es fácil ganar al @FCBarcelona_es y al @realmadrid. Hay mucho trabajo detrás"#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/vO6cq06Om5 Athletic Club (@AthleticClub) February 3, 2022

2 Gran partido de Dani García, que se multiplicó en el terreno de juego

No quedó ni un centímetro de hierba de San Mamés que no haya quedado pisado por los tacos de Dani García. Estuvo en todos los sitios el mediocentro, afanado en las labores de destrucción y también presente en la parcela ofensiva. En el minuto 9, Courtois tuvo que emplearse a fondo para sacar un buen disparo del guipuzcoano. En el 13, lo probó de nuevo y su remate lo tapó la defensa del Madrid. Miraba al cielo el rojiblanco, maldiciendo su mala suerte, porque no hay manera de que llegue su primera diana con el Athletic. Estuvo emparejado con Vesga en la sala de máquinas y muy pendiente de Vinicius, quien le sacó una amarilla por reiteración de faltas. Pero el brasileño ni se vio y terminó sustituido. El Athletic apretaba hasta la asfixia a un rival empequeñecido en sus manos, incapaz de inventar arriba. Entonces apareció un providencial Dani García para salvar una ocasión clarísima de Rodrygo (m.59) y terminó vacío, sin nada dentro, porque lo dejó en el campo.

3 Una presión colectiva y tan alta que llegaba hasta Courtois

Daba gusto ver cómo el Athletic ejercía la presión alta. Lo hacía tan bien que el Madrid no podía ni respirar hasta el minuto 80, hasta entonces asfixiado por su rival. El balón no duraba a los blancos y apenas asomaban por los dominios de Agirrezabala. Un tímido chut de Rodrygo que acunó fácil el meta rojiblanco fue la única producción ofensiva de los de Ancelotti en los 45 minutos iniciales. Los leones mordían y hasta pisaban el área de Courtois para dificultar la salida de balón. En más de una ocasión pudo verse a Iñaki Williams, Nico Williams, Muniain y Raúl García en el área rival yendo a por la pelota, con Vesga y Dani García muy encima de Modric y Vinicius. Solo faltó un poco más de precisión y calma en los metros finales para resolver antes los cuartos.

4 El 'clásico' arrancó con dos retoques respecto al once del día del Barcelona

Marcelino había comentado en la previa que el equipo se parecería muchísimo al que eliminó al Barcelona. Una vez más, no fue de farol. Repitió nueve de los 11 hombres que abrieron el encuentro ante los culés, con apenas dos retoques. Apostó por Yeray en detrimento de Vivian y dio continuidad a Nico Williams en la banda derecha por delante de Berenguer, quien le sustituyó a raíz de su lesión. Vesga volvió a formar junto a Dani García e hizo un buen partido, bien sobre Modric y decisivo en el gol del triunfo.

5 Agirrezabala apenas tuvo trabajo, pero se hizo grande ante Casemiro

Julen Agirrezabala volvió a ser el portero de la Copa. Apenas tuvo trabajo, pero cuando le tocó aparecer se hizo grande para salvar a su equipo. En el minuto 81, Casemiro se plantó solo ante el meta rojiblanco. El brasileño la pegó mal, pero el meta rojiblanco aguantó bien abajo y sacó con los pies lo que parecía el 0-1. Poco después, Berenguer sentenció.