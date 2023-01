Valverde: «Nos encantaría ganar la Copa»

El Athletic está a hora y media de fútbol de meterse en los octavos de final de la Copa del Rey. Para meterse entre los 16 mejores de la competición debe eliminar este jueves al Eldense, club que lidera el Grupo 2 de la Primera Federación y al que Ernesto Valverde define como un «buen equipo». No se fía de nada ni de nadie el entrenador del Athletic, quien se quemó contra la Gimnástica de Torrelavega en octubre de 2003 y desde entonces anda con pies de plomo cada vez que le toca librar un duelo contra rivales de categorías inferiores. Los rojiblancos son extremadamente sólidos en este contexto, infalibles en los últimos 19 años, justo a partir de aquella derrota en la ciudad cántabra. Desde entonces, los bilbaínos han superado 19 eliminatorias a partido único, dos de ellas correspondientes a la Supercopa. «El equipo es fiable», ha remarcado Txingurri este miércoles en Lezama, donde los rojiblancos han terminado de preparar el choque frente a los alicantinos. «Pero hemos perdido finales», ha advertido el técnico, quien no quiere excesos de confianza. Solo intensidad, trabajo y convicción en cada disputa.

No esconde Valverde que, más allá del compromiso europeo, la Copa seduce sobremanera en el vestuario. «Nos encantaría ganar la competición», ha admitido, no sin antes subrayar que hay muchos aspirantes al trono. «El objetivo es llegar lo más lejos posible», ha remarcado, consciente de que el título está en la mente de todo el mundo. Habrá que trabajarlo, sudarlo y, según ha recalcado, «estar bien justo en los partidos» clave. De momento, hay que seguir subiendo escalones, salvar obstáculos y avanzar con paso firme. En el horizonte asoma el modesto Eldense, que colgó hace días el cartel de 'no hay billetes' y se prepara para vivir un «lleno histórico». Más de 5.000 aficionados, distribuidos entre las butacas del campo y la grada supletoria, vivirán una noche mágica. No solo por las llegada de los tres reyes, sino porque cultivan la esperanza de dejar en la cuneta a un grande la Liga en su 125 aniversario.

Valverde ha avanzado que Iñigo Martínez será baja por su fascitis plantar y que Iñaki Williams «sufre molestias en una de sus rodillas», un problema que arrastra desde el Mundial. Habrá que esperar hasta el último momento para saber si estará en condiciones de competir. También Ander Capa sufre dolores en la espalda, pero el técnico rojiblanco compondrá un once de plenas «garantías». Confeccionará un bloque solvente, plagado de titulares, con el que buscará evitar cuadros de ansiedad y temblores innecesarios ante un rival que, por muchas ganas que ponga, es muy inferior a los bilbaínos. «Vamos a encarar el partido con las máximas garantías. No pienso en el encuentro contra Osasuna», ha comentado cuando se le ha preguntado por si la alineación ante el Eldense estará condicionada por la proximidad del duelo ante los navarros.

Tranquilidad con Iñigo

Txingurri ha confesado que en este tipo de partidos conviene a veces recordar a la plantilla lo que hay en juego. Salir afilado ante rivales sin nombre es importante, pero el técnico confía en la respuesta de sus hombres. «En los derbis y choques importantes tienes que bajar el listón de la activación, mientras que en estos (como el del Eldense) parece que debes insistir en su importancia. Pero nuestro equipo está muy mentalizado para todo». El Athletic sabe que los alicantinos saldrán cargados de ilusión y motivación, un bloque que, según Valverde, «está bien organizado. Juegan con dos líneas de cuatro muy juntas y es difícil sobrepasarles. Arriba se mueven bien y en las jugadas de estrategia todo se iguala». No quiere sorpresas ni remar en contra, sino saltar al césped con el cuchillo entre los dientes y morder como si enfrente estuviera el Madrid.

Como es lógico, al entrenador rojiblanco se le ha preguntado por la situación de Iñigo Martínez. Acaba contrato en menos de seis meses y todavía no hay noticias sobre su futuro. «Le veo bien. Tiene unas molestias que no se le terminan de ir y es un inconveniente. Es un profesional y quiere estar al 100%. Contamos con é. No sabemos qué pasará después del 30 de junio, pero contamos con él».