Ander Herrera avala la candidatura de Arechabaleta

Ander Herrera (Bilbao, 32 años) ha avalado la candidatura de Iñaki Arechabaleta para la presidencia del Athletic. El exjugador rojiblanco, y socio de la entidad, ha dado su firma al ejecutivo bilbaíno, según ha adelantado la Ser y ha confirmado este periódico de fuentes de su precandidatura. Ahora en el Paris Saint Germain, el centrocampista ofensivo jugó en San Mamés durante tres temporadas, hasta que el Manchester United depositó 36 millones de euros y se lo llevó a Old Trafford.

No obstante, éste no es el «pelotazo», según ha podido saber EL CORREO, del que habló el ejecutivo en una entrevista en Radio Marca. «El día 25 de junio (un día después de las elecciones) no, pero el 27 o 28 podría haber un pelotazo en lo deportivo», adelantó. De todos modos, Herrera es uno de los nombres que han salido como posibles descartes del PSG, lo que haría más fácil la operación retorno.

Mientras tanto, el precandidato continúa realizando infinidad de conferencias por Bizkaia y alrededores, a pesar de que ya no se muestra preocupado por sumar más avales. «No tendremos ningún problema en llegar», considera. Así lo ha hecho saber este mediodía en el Txoko Portuondo de Santurtzi ante cerca de una treintena de personas. Todo se mostraron también muy ansiosos por conocer el nombre del entrenador que hace tiempo ya confesó que tiene apalabrado.

El deustuarra comentó entre risas que «todavía no es tiempo para primicias». Eso sí, aseguró que lo daría a conocer antes de las elecciones. Concretamente, matizó que lo haría entre el 15 y 20 de este mes. Tampoco rehuyó en dar alguna pista sobre el perfil de este técnico. «Ha visto la plantilla y le gusta», comentó en primera instancia. Asimismo, manifestó que «nos gustan los entrenadores intensos». Ante la rumorología que existe de que éste sea Marcelo Bielsa, los asistentes le cuestionaron sobre si conoce a la plantilla desde dentro. Este destacó que no, pero agregó que «solo la conocen Garitano, Ziganda y un pelín Valverde».

En cuanto a la incógnita que existe sobre quién se sentará en el banquillo de San Mamés la próxima campaña, Arechabaleta resaltó que le hubiera gustado que Marcelino «hubiera renovado en marzo». «Es un gran entrenador y nos hubiese dado tranquilidad», añadió. El precandidato al sillón de Ibaigane basó esta tesis en que el nuevo técnico tiene muy poco margen para conocer a la plantilla e implementar su estilo de juego antes de que dé comienzo la liga. Del mismo modo, reveló que ve poco factible el consenso con Capa, ya que cada entrenador puede tener una visión diferente.