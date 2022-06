Arechabaleta: «Hay que hacer del Athletic el destino preferido»

Con las firmas necesarias para presentarse a las elecciones ya obtenidas, Iñaki Arechabaleta perfila un discurso de campaña en el que no jugará con ningún jugador o entrenador que tenga contrato en vigor. El ejecutivo, que estará junto a los socios este viernes en Santurtzi y Zalla, quiere volver a hacer del Athletic «un destino muy preferido para todos los jugadores que se adaptan a su filosofía», algo que, dice, no se ha logrado en los últimos años. «Algunos de los eventos que hemos sufrido en la salida de algún jugador -Javi Martínez, Llorente o Ander Herrera- no han sido positivos para la imagen del Athletic».

Aunque el aficionado rojiblanco tiene en mente a varios jugadores de la Real Sociedad u Osasuna, Arechabaleta prefiere no dar ningún nombre en cuanto a fichajes. «Nos hemos encontrado jugadores que hemos perseguido por tierra, mar y aire y que no estan aquí hoy. Antes al Athletic le resultaba más fácil ser un club más apetecible y hoy tenemos a rivales que tienen sus armas».