Arechabaleta: «Tengo la palabra de un entrenador»

Iñaki Arechabaleta ha asegurado este martes que cuenta con la palabra de un entrenador para que se una a su proyecto. Es, por tanto, el primero de los tres precandidatos a la presidencia del Athletic, los otros dos son Ricardo Barkala y Jon Uriarte, que afirma tener ya a un técnico: «Creo que he convencido a un entrenador para que venga conmigo. Tendría entrenador, tengo la palabra de un entrenador. ¿El nombre? Lo desvelaré en su momento»

No ha querido revelar su identidad. Preguntado por si es Marcelo Bielsa, ha negado que emisarios del técnico argentino hayan estado reunidos con personas de su precandidatura. «Estamos trabajando y no es el momento porque no tengo a nadie firmado. Tengo una persona que está trabajando ya con nosotros. Todavía no es el momento de dar la noticia, la daré cuando sea posible. Y con el único entrenador con el que hemos estado ha sido con Jesse Marsch», ha expuesto el ejecutivo bilbaíno en una entrevista en Onda Vasca..

Sobre Marcelino ha dicho que es «un gran entrenador. Tuvimos una buena conversación -fue el día después de perder en Granada-. Hablamos de fútbol, del Athletic y de su situación. Percibí muchas dudas de quedarse. ha sido un gran entrenador (...). Hubiese estado muy feliz si Marcelino hubiese renovado hace tres meses».