«Nos hemos encontrado con otro Bielsa, ha evolucionado y está muy ilusionado»

Iñaki Arechabaleta afronta la recta final de las elecciones convencido de su proyecto «campeón y muy completo», pero donde hay un nombre que destaca por encima de todas las áreas que ha presentado. Marcelo Bielsa es el gran protagonista dentro del programa de Arechabaleta y la persona que el lunes revolucionó la carrera electoral. «La recepción de Bielsa por parte de los aficionados ha sido buena. La gente se acuerda del pasado y han visto su evolución. Además, su nombre se relaciona con grandes momentos», admitió Arechabaleta en declaraciones a 'Onda Vasca'.

En su intervención, el ejecutivo explicó que cuando se planteó el nombre del entrenador «hablamos con Bielsa y con dos entrenadores más. El perfil estaba determinado, un perfil que ha marcado el Athletic de Marcelino, un equipo ofensivo, dinámico. Además creemos que la experiencia en el fútbol europeo ha cambiado a Bielsa. Conseguimos contactar con él y con Marcelo las historias son especiales», reconoció.

Trabajo de base «En Leeds ya se dedicó a ver a los jugadores de cantera en directo, y está con esa idea»

Arechabaleta incidió en esta percepción y detalló que «el Bielsa que tenemos ahora es otro» repecto a su anterior etapa de dos temporadas en el Athletic. «Le veo mucho más potente desde el punto de vista deportivo y humano, con ilusión. Esto le gusta mucho, pero además ha evolucionado, el trabajo de análisis es espectacular, tal y como se vio. Es un profesional como la copa de un pino y le evolución es muy positiva y se refleja en su entrenamiento medio, que ha pasado de dos horas a una», relató el candidato de Deusto.

En su método de trabajo cuando llegue al Athletic en caso de victoria de Arechabaleta en las urnas, Bielsa no tendrá plenos poderes, tal y como afirmó el candidato. «No, plenos poderes no. El estará muy dedicado al primer equipo, aunque quiere estar en contacto con Bilbao Athletic, Basconia y juvenil para analizar. En Leeds ya se dedicó a ver a los jugadores de cantera en directo, y está con esa idea».

Los otros candidatos «Esta improvisación de Valverde con las dos candidaturas parece un poco forzada»

La elección de Valverde

El ejecutivo bilbaíno también fue cuestionado por la fecha de la presentación de Bielsa, el pasado lunes, y aprovechó para lanzar un mensaje respecto a los otros dos candidatos a la presidencia y su coincidencia en el entrenador. Arechabaleta explicó que «decidimos darlo el lunes porque consideramos que era buen momento. No sé lo que hubieran hecho los otros candidatos de tener un entrenador, porque al final han tenido que correr y esta improvisación de Valverde con las dos candidaturas parece un poco forzada», valoró.

Respecto a Marcelino y al hecho de no apostar por el asturiano pese a contar con el apoyo de la plantilla, Arechabaleta desveló que «la verdad, o mi verdad, es que no tuve ocasión de contratar a Marcelino. Cuando yo le pregunto sobre determinadas cosas, quizá ya había pasado tiempo, quizá él ya estaba madurando la idea de marcharse por lo que fuese. He dicho por activa y por pasiva que es un gran profesional y un gran entrenador. Le dije a él que tenía que haber renovado en marzo y que nos hubiese quitado este problema de encima e incluso el mismo Bielsa lo dijo, primero Marcelino. Yo, desde luego, no me considero en absoluto culpable de que se haya ido».