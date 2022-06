Arechabaleta presenta hoy a su director deportivo

El candidato a la presidencia del Athletic termina hoy la campaña completando el proyecto deportivo, donde queda por conocer el nombre del director deportivo. Arechabaleta explicó que la persona elegida no es un director «al uso, sino que es más hacia dentro que hacia fuera. Se trata de una persona excepcional, porque hemos cuidado mucho las capacidades humanas de las personas, además de las profesionales».

En este sentido, Arechabaleta descartó que sea Julen Guerrero. «No, no es nuestro director deportivo. Está con contrato con la Federación y no es posible. Nosotros hicimos un retrato de lo que queríamos y al final nos hemos ceñido a ese retrato, no es alguien que venda mucho en elecciones, pero nosotros queremos que rinda a medio largo plazo en Lezama».

Para Arechabaleta, en unas elecciones los nombres «influyen mucho, pero en nuestro caso, a esos nombres que tienen mucho valor vamos a sumar los nombres del equipo directivo y también un proyecto sólido y profesional».