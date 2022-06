Arechabaleta: «Una de las prioridades es que Iñigo Martínez siga con nosotros toda la vida» «Nuestra directiva no va a dejar a nadie en el banquillo por no renovar», advierte el precandidato a la presidencia

Iñaki Arechabaleta, precandidato a la presidencia del Athletic, ha asegurado hoy que «una de las prioridades si salimos elegidos es que Iñigo Martínez siga con nosotros toda la vida». El ejecutivo se ha referido a la situación del central internacional, que acaba contrato el 30 de junio de 2023 y con el que el club rojiblanco aún no ha abierto las negociaciones. Arechabaleta ha asegurado en 'Radio Marca Bilbao' que una de sus primeras gestiones si se impone en la urnas será llamar al ondarrutarra.

Lo que ha dejado claro, en todo caso, es que no habrá represalias si no firma. «Seguro que no se va a quedar en el banquillo. Nuestra directiva no va a dejar a nadie en el banquillo por no renovar», ha asegurado.

El aspirante a la presidencia cree que el club no debe gestionar a la tremenda la salida de jugadores que busquen otros destinos.«A todos hay que agradecerles su esfuerzo y despedirles con una rueda de Prensa».

Arechabaleta se ha referido además al futuro inquilino del banquillo, a quien asegura tener ya elegido. Jesse Marsch, que firmó por el Leeds para relevar a Marcelo Bielsa, fue una de sus candidatos, «pero es evidente que ya no es una opción». «Hay preacuerdo con un entrenador y en el momento en que podamos contarlo, lo haremos».