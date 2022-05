Las fechas clave del calendario electoral del Athletic

El Athletic ha anunciado este miércoles por la noche las fechas de las elecciones a la presidencia del club. De momento, se ha dado el primer paso: informar de que el día 24 de junio, los socios deberán acudir a San Mamés para depositar su sufragio. No obstante, no será hasta el lunes 16 cuando se publique en dos periódicos de Bizkaia la convocatoria oficial. El sucesor de Aitor Elizegi podrá anunciar su candidatura once días después de la convocatoria oficial (26 de mayo) y tendrá de plazo hasta el día 20 del calendario electoral (4 de junio). Las elecciones serán en Ibaigane el día 24 de junio.

Calendario electoral del Athletic