Barkala confirma a Pochettino en su agenda: «Es uno de los entrenadores con los que hemos hablado»

El primer debate electoral entre candidatos a la presidencia del Athletic ha aportado importantes pistas sobre los candidatos al banquillo de los dos aspirantes que han comparecido, Ricardo Barkala e Iñaki Arechabaleta. El segundo ya tiene resuelta la situación. Apuesta por el retorno de Marcelo Bielsa, de quien ha indicado que «sería un excelente entrenador». El lunes confirmará al argentino.

Barkala anunciará la próxima semana su entrenador. «Tiene que ser alguien de prestigio internacional y que trabaje con la cantera». El nombre que con más fuerza suena es el del argentino Mauricio Pochettino, al que le queda una campaña de contrato en el PSG, pero que será despedido por la entidad francesa. «A partir de un perfil, hemos tenido contactos con media docena de entrenadores. Uno de ellos es Pochettino. Estamos en ello, pero tenemos que esperar sí o sí hasta la semana que viene».

Ángel Pereda, uno de los presentadores, les pidió que hablaran del candidato al banquillo de uno de sus rivales en la contienda electoral. «De los mejores partidos que he visto con el Athletic ha sido con Bielsa. Tuvo sus luces y sus sombras como tenemos todos. Me parece un sabio del fútbol y me parece una persona muy especial en el trato por lo que le conozco de fuera y sin haber hablado con él».

Arechabaleta ha hablado también sobre Pochettino. «Me parece un gran entrenador. No puedo decir lo contrario. Es verdad que no ha tenido tantos grandes triunfos en su carrera, pero máximo respeto a su carrera y a su persona», ha indicado.