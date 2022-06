Barkala dice que «no es mi estilo» anunciar las bazas deportivas después de las elecciones

«El 28 de junio podría haber un pelotazo deportivo», anunció el miércoles Iñaki Arechabaleta. 48 horas después, Ricardo Barkala ha asegurado en Onda Cero que «ese no es mi estilo» y que no esperará a después de las elecciones, el 24 de junio, para dar a conocer sus bazas electorales para puestos de tanta relevancia como son el director deportivo y el entrenador del Athletic.

«No es mi estilo presentarme y decir 'vótenme a mí, confíen en mí, que cuando les diga quién va a ser (entrenador, director deportivo...) ya verá cómo he acertado», ha sido la respuesta de la máxima autoridad del Puerto de Bilbao al ser cuestionado sobre sus plazos para anunciar sus bazas electorales. «Tengo claro que antes de que lleguen las elecciones tengo que decir a los socios con quién voy y por qué me representa», ha explicado.

Sobre el número de avales recogidos, ha evitado dar el dato del número de socios que le han mostrado su apoyo, aunque asegura comunicarlo mañana. «No tengo el recuento, esta tarde ya tendremos un número para decir mañana, pero no vamos a tener problema para llegar al mínimo necesario». En una campaña donde se ha asociado a cada uno de los tres precandidatos al amparo de respectivos conglomerados, Barkala se ha desmarcado de las etiquetas y ha salido en defensa de sus rivales. «Las etiquetas no me gustan nada porque no responden a la realidad, ni las mías ni las de los otros dos socios con los que compito. En la plancha hay personas de todas las ideologías y hemos intentado formarla en base a los intereses del Athletic. Los tres somos gente honrada y trabajadora. A veces por el hecho de rascar algún voto nos metemos en jardines que no convienen al Athletic», ha expuesto.