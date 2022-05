Barkala dice que le parece «imprudente» dar nombres de posibles fichajes

Ricardo Barkala inauguró este jueves por la mañana su cuartel general, «un punto de encuentro con todos los socios y socias en el que nos pueden transmitir ideas y propuestas y lo agradecemos porque enriquecen el proyecto», indicó el precandidato a la presidencia del Athletic delante de una sede electoral situada en García Rivero, 8, poco después de que Iñaki Arechabaleta, el otro aspirante al sillón de Ibaigane, revelara que si gana el próximo 24 de junio se marca como objetivo contratar a Julen Jon Guerrero, hijo del exjugador del Athletic y una de las perlas del fútbol español.

«A mí todo lo que sea susceptible de ser fichado por el Athletic me suena bien, de entrada. Nosotros hemos hablado con distintos técnicos, con posibles responsables para Lezama y jugadores que pueda ser viable su incorporación al Athletic. Todavía no estamos diciendo nombres porque me parece imprudente y sobre todo en este momento que estamos muy centrados con lo que pase el domingo en el Sánchez Pizjuán», subrayó el presidente de la Autoridad Portuaria, que definió una posible clasificación para la Conference League como «una grandísima noticia». No solo desde el punto de vista «anímico», que también, sino desde la parte ecónomica y financiera, debido a la inyección que supondría para las arcas rojiblancas, un mímimo de 14 millones.

Arropado por una treintena de personas, Barkala señaló que era un día «significativo» por la apertura de la oficina en la que también se procederá a la recogida de las firmas necesarias, 2.016, para convertir en oficial su candidatura. «Es un clásico y es un paso más», celebró, después de recordar que el martes ya acudió a Ibaigane a recibir la documentación para presentar esos avales.