Barkala: «Mientras Pochettino tenga contrato en vigor no puede ser»

El tiempo pasa, se acerca el viernes, el día de la votación en San Mamés a partir de las 9 horas, y Ricardo Barkala todavía no ha desvelado el nombre del entrenador que ocupará el banquillo de San Mamés en caso de que gane. EL CORREO desveló el pasado 10 de mayo que el presidente de la Autoridad Portuaria y un miembro de su plancha electoral se reunieron con Mauricio Pochettino en su domicilio y le presentaron el proyecto deportivo cuyo máximo exponente era él como responsable técnico de la primera plantilla. De momento, sin embargo, el argentino no extingue su vínculo con el PSG.

Barkala habló ayer de esta circunstancia. «Tiene contrato en vigor con el PSG. Hay que ser respetuoso con las personas y la realidad es que tiene contrato en vigor, y mientras se dé ese circunstancia no puede ser. El simple hecho de dejar una puerta abierta perjudica al fútbol en general, y al profesional en particular», lanzó. Y dejó una frase que da que pensar. «Mientras tenga contrato en vigor no hay nada que hacer. Y los plazos con los que son», reconoció en una entrevista en Onda Cero Bilbao.

Eso sí, afirmó con rotundidad que cuenta con un responsable para dirigir al bloque vizcaíno. «Sí, tengo el entrenador cerrado. Estamos cerrando ciertas cositas buscando el momento (para decirlo)», indicó un candidato que aseveró que le hubiera gustado contar con Marcelino, pero... «Habría que preguntárselo a Marcelino a ver. Me parece un técnico magnífico, una buena persona. Tengo una excelente relación. Me encantaría que estuviera Marcelino, pero dijo lo que dijo, lo respeto. Ahora mismo no le tengo en el radar porque él dijo que no iba a seguir», señaló.

La figura de Bielsa

Sobre Bielsa, el único entrenador confirmado, que llegará si gana Iñaki Arechabaleta, afirmó que nunca había entrado en sus planes. «Me trae bonitos recuerdos y feos».