Barkala ve a Marcelino como «una opción muy buena» para el banquillo del Athletic

Ricardo Barkala ha afirmado este mediodía que considera a Marcelino como una buena opción para el banquillo del Athletic. Pese a que el técnico asturiano anunció la pasada semana que su etapa en el club rojiblanco había finalizado, el precandidato a la presidencia de Ibaigane ha reconocido en 'Onda Vasca' que «sigo hablando con él y me gusta. A futuro Marcelino es una opción muy buena».

En su intervención, Barkala ha reconocido que en sus conversaciones con el técnico no pudo darle la seguridad y las respuestas que necesitaba «porque las fechas eran las que eran y yo era un precandidato que igual no logra ser candidato, por lo que no te puedes comprometer a decir lo que necesita oír». Pero es cierto que por lo que él ha podido comprobar en sus conversaciones tanto con Marcelino como con los aficionados rojiblancos, «la familia, la plantilla y los socios también ven que es una buena opción» para entrenar al Athletic.

En este sentido, ha explicado que «cuando decide irse solo había dos precandidatos. No hay candidatos. Marcelino es un grandísimo técnico y me parece una grandísima persona, tengo muy buen recuerdo», pero a la hora de dar el paso y embarcarse en la aventura del Athletic, Barkala ha reconocido que necesitaba pulsar la opinión de otros posibles aspirantes al banquillo rojiblanco «para conocer lo que hay». «Cuando doy el paso tengo que ver qué hay por el mercado que pueda interesar al Athletic. Imagina que dices que con Marcelino a muerte y él te dice que no...», ha valorado el precandidato a la presidencia, que ha reconocido que en estos momentos tiene «bastante identificada la primera opción para técnico del Athletic y primera opción de director deportivo (se trataría de Ramón Planes, ex del Getafe y el Barcelona)».

El aspirante al sillón de Ibaigane también ha tocado otros temas de actualidad en la carrera electoral. Por ejemplo, se ha desmarcado del tema Capa, después de que el lateral derecho del Athletic haya frenado contactos con otros clubes al negociar su continuidad con los precandidatos, tal y como aseguró EL CORREO. Este miércoles Barkala ha declarado que no va a entrar en ese tema porque «para decidir sobre los aspectos deportivos contaremos con la dirección deportiva, me parece malo sacar nombres en precampaña. Incluso para el jugador y la afición poner la renovación o no sobre la mesa no me parece lo más adecuado».

Además, ha defendido la presencia en su plancha de directivos de otras juntas «porque esa experiencia acumulada es muy interesante. Si se suma a un proyecto con ganas de mejorar e innovar, esa unión me parece interesantísima». Y también ha defendido a los profesionales que trabajan en Lezama. «Los tiempos pasan y hay que tomar medidas para mejorar, pero nunca me oirán decir que hay que darle la vuelta como a un calcetín. Lezama lleva 51 años de trayectoria, con un respeto y un reconocimiento. Entraremos, hablaremos y haremos los cambios que haya que hacer pero de una forma tranquila».

Y para finalizar, se ha referido a la reforma de estatutos. «Yo estuve clarísimo desde el inicio, dije que aceptaba lo que decidiera la asamblea. Yo soy un socio más y no creo que deba tratar de influir en la decisión de otro socio. Se dio mucha información y cada uno que vote libremente sobre los estatutos», ha dicho Barkala, que ha reconocido que los nuevos «me satisfacen. Necesitaban modernizarse y si se hubieran rechazado y yo llego a la presidencia, habría tenido que afrontar el cuarto intento» de reforma.