Barkala: «Queremos un Athletic ambicioso y ganador»

Ricardo Barkala se ha presentado este mediodía junto a su equipo en la explanada de San Mamés en el primer acto como candidato oficial a la presidencia del Athletic. Y lo ha hecho con ganas de mostrar «desde ya» su proyecto y los nombres que lo van a formar para lograr «un Athletic ganador y ambicioso», el lema en el que más se ha insistido desde su grupo. «No nos podemos resignar con la idea de que con lo que tenemos bastante hacemos, no es nuestro estilo. Tenemos un gran proyecto, muchos y buenos contenidos y desde ya vamos a empezar a comunicar acciones y personas concretas que nos van a acompañar».

En este sentido, ha asegurado que tienen perfilado «nuestro equipo, cerrando los últimos detalles y a medida que cerremos esos detalles iremos comunicando», hasta el punto de asegurar que «vamos a dar nombres con caracter inmediato, antes de los que pensáis».

En este punto, Barkala ha marcado distancias con Jon Uriarte al asegurar que su deseo es comunicar su proyecto y darlo a conocer «a todos los socios y socias», por lo que se ha mostrado dispuesto a participar «en todos los debates que me propongan». Mientras Uriarte ha planteado la idea de un único debate entre los tres candidatos, Barkala ha recordado que «nosotros ya dijimos que estamos dispuestos a ir a los debates que nos inviten, si es a uno a uno y si es a diez, a diez, porque queremos que los socios y socias se enteren de lo que queremos hacer. Vamos a ir a todos, si es mucho o poco no me corresponde a mí decirlo, allí donde me inviten estaré presente», ha insistido.

Como vicepresidente de su plancha se encuentra un viejo conocido en el Athletic como es Javier Aldazabal. Secretario en las dos legislaturas de Josu Urrutia y aspirante con Alberto Uribe-Echevarría, el abogado de Durango ha afirmado que el de Barkala es «un proyecto bonito que queremos convertirlo en ganador, donde lo importante es el contenido, y que personas hay en ese proyecto. Hoy empieza la campaña y empieza nuestro trabajo para dar a conocer a los socios el proyecto. Vamos a ilusionar a los socios y vamos a conseguir llegar a Ibaigane y lograr un Athletic ganador».

Respecto a su presencia, ha reconocido que «soy uno más, pero lo que puedo aportar es experiencia. Siempre te da ventaja porque al entrar en Ibaigane necesitas un tiempo para conocer las funciones del club y yo conozco el club desde dentro».