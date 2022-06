Iñaki Arechabaleta ha sido el segundo precandidato en acudir a Ibaigane a presentar los apoyos de los socios a su candidatura. Lo ha hecho una hora después de Ricardo Barkala. A las 17.30 horas esta prevista la presencia de Jon Uriarte. El ejecutivo bilbaíno ha llegado junto a familiares, amigos y diez de los que serán sus directivos si gana las elecciones: Enrique Álvarez, Josu Loroño, Mario Fernández, Alberto Uriarte, Libe Txarterina, Amaia Elgezabal, Aritz Muguerza, Iñaki Goirizelaia, Iñaki Berriozabal y Josune López Ezkurdia.

Barkala pide una campaña «limpia»

Acompañado de siete de sus directivos, Ricardo Barkala ha sido el primer precandidato en acudir a la sede de Ibaigane a entregar las firmas de los socios con las que pretende ser proclamado el próximo jueves candidato a las elecciones a la presidencia del Athletic. Son necesarios al menos 2.016 avales y fuentes de su candidatura aseguran que las han superado «con creces». Junto al presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao han acudido los componentes de su 'plancha' Mónica Durango -exdirectiva en la junta de Fernando García Macua-, Asier Zarraonaindia, Leo Barañano, Carlos Fuentenebro - Decano del Colegio de Abogados de Bizkaia desde 2013-, Juan Alcibar, Oihane Arruti y Alberto Martínez. «Confío en que sea una campaña limpia y sin embarrar», ha asegurado Barkala a su salida del Palacio de Ibaigane. Ha añadido que se encuentra muy satisfecho del apoyo de los socios, pero no ha querido hacer público el número de firmas recaudadas. El todavía precandidato ha anunciado que su equipo adoptará un perfil bajo hasta el día 9 cuando la junta electoral proclame a los candidatos.

A medio día está prevista la presencia de Iñaki Arechabaleta y las 17.30 la del empresario Jon Uriarte, que en la noche del viernes comunicó que había recogido «más de 4.000 apoyos» a su candidatura.

Si todas las listas salen adelante, sería la primera vez desde 2007 que tres socios compiten por sentarse en el principal sillón de Ibaigane. Aquel año se presentaron Javier González, Fernando García Macua y Juan Carlos Ercoreca. Ser el ganador en la batalla de las firmas supone algo más que una victoria simbólica porque en muy contadas ocasiones ese candidato ha sido superado después por alguno de sus rivales en los comicios. La última vez que sucedió fue en diciembre de 2018, cuando Aitor Elizegi rompió todos los pronósticos y se impuso a Alberto Uribe-Echevarría.

El banquillo

Barkala, Arechabaleta y Uriarte han sido fieles a las habituales precampañas del Athletic, plagadas de regates y amagos y con muy pocos remates. Bien porque no quieren dar pistas a los contrincantes o porque todavía no tienen nada atado, lo cierto es que los tres aspirantes han mantenido un absoluto mutismo sobre sus eventuales bazas deportivas, las que en realidad deciden las elecciones porque suelen ser las bolsas de socios no militantes las que decantan la balanza.

Se han movido en todo momento en una ambigüedad calculada y se han limitado a poner encima de la mesa los asuntos que surgen en el debate rojiblanco cada vez que se acerca una cita con las urnas: Lezama, filosofía, ingresos, cuentas, refuerzos, peso en la Liga, Europa, transparencia... Los precandidatos tienen un diagnóstico de los principales problemas del club, pero han dejado para más adelante las recetas que implementarán para tratar de solucionarlos. Todos apelan a la necesidad de impulsar un Athletic singular subido a la ola de la vanguardia, pero sin concretar sus especificidades.

Los apoyos

Los encuentros con los potenciales electores han sido constantes, pero tampoco se han mostrado muy concretos con ellos en sus explicaciones más allá de los análisis de situación. Los tres coinciden en que la factoría de talentos debe mejorar para convertirse en una referencia internacional, pero nada se sabe todavía de sus planes de choque para conseguirlo ni de las personas que se encargarán del siempre sensible trabajo de cantera. También quieren incrementar los ingresos con un aumento de los patrocinadores y las cantidades que aporten, cuadrar las cuentas y sostener el equilibrio presupuestario, aunque también en el área económica ha habido más generalizaciones que detalles.

Ha sido una precampaña previsible en la que los aspirantes han evitado concretar detalles

LUGARES COMUNES

Las redes sociales se han convertido en esta ocasión en un instrumento en el que se han amparado las planchas para restringir la exposición de sus líderes y evitar así en la medida de los posible equivocaciones y contradicciones de calado en sus mensajes.

Los reclamos

Ha sido una previsibilidad buscada con intención por los tres aspirantes que, a tenor de lo ocurrido en batallas precedentes para acceder al gobierno de Ibaigane, tenderá a desaparecer en cuanto se dé oficialmente el pistoletazo de salida a la carrera por hacerse con el mando de la entidad rojiblanca. Y, en este sentido, la figura del entrenador será el reclamo determinante.

Barkala ha sido el que más se ha pronunciado en este terreno. De inicio dijo que Marcelino García Toral no era su primera opción y después matizó sus palabras para asegurar que ha mantenido conversaciones con cinco o seis preparadores y que el asturiano, que acaba de despedirse del Athletic, «es una muy buena opción de futuro». Su director deportivo sería Ramón Planes, con experiencia en varios equipos. Arechabaleta ha declarado que tiene ya un técnico apalabrado -no ha desvelado nada más al respecto-, mientras que Uriarte ha anunciado que ya tiene un responsable para el área deportiva, todavía una incógnita, y que será ese asesor el encargado de elegir al entrenador más adecuado.

Ha sido una precampaña de bajo voltaje en la que han primado las indirectas y los mensajes velados entre los precandidatos. La única polémica evidente se produjo cuando la plancha de Barkala aseguró a través de Asier Zarraonandia que Uriarte «tiene un conflicto de intereses» por su condición de socio inversor de All Iron Sports. «Nadie le va a decir dónde tiene que invertir, pero dice que tiene un blindaje para no actuar con jugadores del Athletic. ¿Va a ayudar a jugadores de los equipos contrarios a ser mejores o reforzar a rivales del Athletic? Por eso vemos un conflicto de intereses». El empresario descartó que exista tal conflicto y explicó que la suya es una sociedad que ofrece un «servicio integral a jugadores. Desde cuidarles psicológicamente y cuidar de su nutrición hasta estar encima para que no cometan errores con su patrimonio». Arechabaleta no ha entrado en este conflicto entre sus adversarios.

LAS FECHAS

Hoy. Es la fecha límite para presentar los avales por parte de los precandidatos. El plazo límite son las doce de la noche. Se puede hacer por turnos; por ejemplo, una parte a la mañana y otra más tarde.

El jueves, día 9. A las seis de la tarde, el Athletic informará de las firmas válidas presentadas por cada precandidatura y se han conseguido las necesarias, 2.016, para convertirse en candidatos de manera oficial.

El viernes, día 24. Desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, se procederá a la votación en el campo de San Mamés.