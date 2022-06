Ricardo Barkala se propone como principal objetivo económico, más que limar los gastos, que también, aumentar los ingresos de un Athletic que sufre una mengua de quince millones anuales cada ejercicio que no compite en Europa. ¿Y cómo logrará esa meta? Lo han explicado este miércoles dos de los responsables del equipo económico de su candidatura, Lorea Aristizabal y Asier Zarraonandia, tesorera y vicetesorero: la meta es explotar comercialmente San Mamés, Ibaigane y Lezama, darles un uso mayor al que se le otorga en la actualidad. Para ello, la candidatura del presidente del Puerto de Bilbao se ha unido a la firma estadounidense Legends, que trabaja con formaciones como el Real Madrid, el Barcelona, el PSG, o corporaciones como Wimbledon, según ha desvelado en un acto en Torre Iberdrola para presentar el plan económico y el tecnológico.

«Nos tenemos que centrar en la base de ingresos diferentes a los puramente deportivos. Tenemos que incrementarlos», ha lanzado Zarraonandia. Y ahí ha dirigido la mirada a los tres principales 'edificios', «activos físicos», que posee el Athletic. Por un lado, San Mamés. «Hay que utilizarlo más. Solo se usa una media de 30 días al año». Ahora mismo, según han explicado, se perciben, por diferentes actividades, alrededor de 10 millones de euros. Para ello, desean crear dos tipos de experiencias: 'Katedralaz gozatzen', que implicaría mejoras en la restauración, aumentar las actividades prepartidos, mejorar la entradas... «Nuestro gran socio va a ser aquí la tecnología», ha expuesto. En esta parcela se ha alcanzado un pacto con Bernardo Hernández, número dos de Google durante cuatro años.

También habrá acciones en los días sin que juegue el Athletic. 'Katedrala zabaltzen': «música, deportes... y utilizar temas de arte, de panorámica de la ciudad, que sea una parada de los visitantes», ha indicado Aristizabal. En Lezama, por su parte, el plan estaría «enfocado a la famiñia. Queremos pasar el día, que haya restauración, actividades para los niños». Que sea, en definitiva, un lugar de «turismo deportivo e incluso traer campus internacionales a Lezama». Y, por último, 'Ibaigane jauregia'. «Tenemos una fórmula. Se puede convertir en un club social, con restauración de primer nivel, hacer eventos privados...». Todas son iniciativas, han apuntado, «que se van a autofinanciar, que no van a lastrar los recursos financieros».

En este punto, Aristizabal ha recordado que el momento económico del Athletic no es, ni mucho menos, «tremendista». «Partimos de una buena situación inicial. Tenemos una mochila de 70 millones de euros». Se ha cuestionado, por cierto, si con ese dinero se iban a hacer fichajes. Javier Aldazabal, candidato a vicepresidente, ha emplazado esa pregunta al viernes, cuando se presente el programa deportivo. No obstante, durante toda la exposición, el equipo económico de Barkala ha recalcado que «el dinero tiene que estar en el campo, no en la caja», ya que la meta «es que el club sea ganador y sostenible en el tiempo. Tenemos que alcanzar el equilibrio financiero».

Ingresos, ingresos... Ahí han colocado el punto de mira Barkala y su equipo. Pero también se mira a los gastos. «No es que no podamos intervenir en la parte de costes, pero es un poco demagogia –ha recordado Zarraonandia en sintonía con la entrevista ofrecida por Aldazabal a EL CORREO–. Los costes están bastante ajustados. No queremos vender humo, queremos incidir en los ingresos«. ¿Y situar un límite salarial? »Es una gran pregunta. ¿Te va a dejar el mercado hacer eso? Estoy harto de oir que cobran muhcho: todo puede ser pero no lo vemos«, ha zanjado.