Barkala: «Nosotros no tenemos fuegos artificiales, tenemos un proyecto» El candidato a la presidencia del Athletic presenta en sociedad su plancha en un acto en el Itsas Museoa ante 300 personas a las que ha pedido su apoyo de cara a las elecciones del día 24

Ricardo Barkala se ha dado un respiro en su campaña electoral para en un acto «festivo y entre amigos» presentar de forma oficial su candidatura y su plancha. En los diques del Museo Marítimo, un lugar «que no es un escenario gratuito», con la gabarra detrás y San Mamés de fondo, el candidato a la presidencia se ha rodeado de gente conocida de la política, la sociedad y el deporte vizcaíno para pedirles su respaldo y apoyo en las elecciones del día 24. «Nosotros no tenemos fuegos artificiales, tenemos un proyecto», ha insistido el presidente de la Autoridad Portuaria, quien ha tirado de conocimientos a la hora de recordar que «aquí detrás está la gabarra preparada, con su certificado de navegabilidad en orden y ahora hay un capitán que la puede llevar por la Ría».

Los aplausos se han repetido en el acto más cómodo para Ricardo Barkala. Como ha admitido, «estamos entre amigos», y a ellos les ha ofrecido un discurso en los muelles del Itsas Museoa bajo un sofocante calor donde por un lado ha defendido su «proyecto» mientras ha criticado a otros candidatos «de los que oigo muy poco. De uno no he oído nada», ha recalcado.

Entre los presentes, políticos como el exalcalde de Bilbao Ibon Areso o Jone Goirizelaia, portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao y que ha vuelto a evidenciar su respaldo en un acto público a Barkala; o deportistas como Danel Elezkano, el director general de Baiko Joserra Garai o el presidente de la Federación Vizcaína de Fútbol José Luis Mardones. En total cerca de 300 personas que han respaldado la candidatura de Barkala, acompañado de 11 de los miembros de su plancha y de Ainhoa Tirapu, elegida responsable de la dirección deportiva del fútbol femenino.

AINHOA GORRIZ

«Negatividad en las redes»

Tras una introducción de Javier Aldazabal, su vicepresidente en la plancha, Barkala ha tomado la palabra destacando en primer lugar «la negatividad que veo en las redes. En cambio aquí, viendo y hablando con la gente, veo muchas cosas positivas. Nos dais ánimos y nos sirve para seguir adelante» en una campaña donde ha asegurado que «dicen que no tenemos proyecto. Pero nosotros ya hemos presentado diferentes áreas, cosa que no he visto de otros».

En este sentido, Barkala ha vuelto a recordar que el suyo es un proyecto «ambicioso para un Athletic ganador» porque «estamos necesitados de alegrías, de ilusión, algo que lo demandan los más jóvenes». Y recordando a sus rivales, ha recordado que «de cara al día 25 veo fotos que me dan miedo como socio del Athletic», por lo que ha pedido a los presentes «que nos ayudéis a movilizar a la gente para que respalde y nos vote». «Somos ambiciosos pero no nos mueve la ambición personal, sino que trabajamos de forma altruista en favor del club», ha finalizado el candidato a la presidencia.