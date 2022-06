«Hemos apostado por Valverde porque es el entrenador que encaja en lo que queremos»

Ricardo Barkala ha calificado la elección de Ernesto Valverde como entrenador del Athletic como «la mejor opción posible». «Desde el inicio dijimos que hemos trabajado con diferentes técnicos para ver su disponibilidad, y dado el proyecto que hemos hecho consideramos que la mejor opción sin duda es Valverde, hemos apostado porque encaja con lo que queremos», ha declarado el candidato a la presidencia del Athletic, que ha valorado en Radio Marca la coincidencia en el nombre del entrenador elegido con la plancha de Jon Uriarte. «Si otro candidato ha pensado igual es normal, lo mismo ha pasado en el femenino», ha añadido.

Eso sí, Barkala se ha mostrado «sorprendido» por la elección de Valverde por parte del otro candidato. «No quiero hablar de los demás, pero después de haber prescindido de su director deportivo, sobre el que basculaba todo el proyecto y contar que era una propuesta rupturista, veo que al final han sido también inteligentes y han apostado por un entrenador de garantías», ha valorado. En cuando a la coincidencia en la hora de los mensajes anunciando a Valverde como entrenador por parte de las dos candidaturas, ha tirado balones fuera. «Yo no estoy en esas cosas, no sé si estaba coordinado. Yo te digo porqué se ha elegido a Valverde y porqué es la mejor opción».

El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao ha recordado que en su área deportiva la figura del entrenador y del director deportivo forman parte de un proyecto común. de ahí que la elección de Valverde haya sido la lógica desde su punto de vista. «La reflexión es sencilla, vamos a avanzar. Hemos creado un proyecto y la apuesta por las personas que hemos nombrado, como Ramón Planes, que conoce a Valverde de dos años en el Barça, es totalmente coherente. La relación director deportivo-entrenador es básica y en este caso totalmente lógica».

Barkala también se ha referido al conflicto con Carlos Aviña, el director deportivo elegido por Jon Uriarte y descartado anoche por unos mensajes homófobos y ofensivos. Al ser preguntado por las consecuencias de este episodio en la carrera electoral de Uriarte ha considerado que «el hecho afecta, claro que le tiene que afectar y si han prescindido de él es porque se publica es cierto, somos rehenes de lo que hemos dicho y escrito en las redes. No es asunto mío, pero nosotros no contaríamos con ese tipo de perfil en la vida». Y por lo que a él respecta, ha recordado que «yo no tengo redes sociales y siempre he sido muy respetuoso, no he dado opiniones y en mi equipo igual. Yo ahí duermo muy tranquilo, como he estado muy expuesto al público todo el mundo me conoce».