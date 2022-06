Así analiza Bielsa al Athletic: ha visto todos los partidos del primer equipo y del filial, 4 del Basconia, 3 del juvenil y de los cedidos

Marcelo Bielsa es un entrenador al que no le gusta dejar un cabo suelto. Desde marzo se ha sumergido en un profundo análisis del Athletic. Los números apabullan. Ha visto los 45 partidos de competición del primer equipo, los 38 del filial, cuatro del Basconia y tres del juvenil A, lo que da una suma 90 encuentros. Y no se ha quedado ahí. Ha indicado haber visto también duelos de los cedidos, Iñigo Vicente e Imanol (Mirandés), Córdoba (Go Eagles holandés), Nolaskoain (Amorebieta) y Morcillo (Valladolid)

Al sumergirse en el primer equipo se ha felicitado porque fue el equipo que más corrió al alta intensidad de la pasada campaña, algo que la sucedió también en el Leeds. Además, ha entrado a analizar a cada uno de los jugadores profesionales, a los que disecciona con vídeos de dos horas de duración aproximadamente de cada uno.

A Bielsa le gusta irse hacia abajo. «Entendimos que había que analizar el rendimiento y evolución de las primeras escuadras de cantera para generar espacios por encima de ellos para permitir que un jugador que tiene condiciones encuentre espacios», indicó.

No se ha quedado en el Athletic y en su cantera. Bielsa ha revelado también haber analizado con profusión a los 17 equipos que siguen en Primera y a los ascendidos Valladolid y Almería. «Con el tercero (Girona, subido anoche) no nos ha dado tiempo».

La primera tarea de Bielsa será decidir sobre un total de 43 jugadores, los 25 de la primera plantilla, los cinco cedidos, los diez del Bilbao Athletic con contrato en vigor y los tres con opción de compra, Unai López (Rayo) y Guruzeta y Larrazabal (Amorebieta). «Y eso sin contar con incorporaciones», que Arechabaleta dijo que le había pedido. Uno de ellos, según adelantó este periódico, es el osasunista Jon Moncayola.

El argentino ha adelantado que su plan es una plantilla de 25 jugadores y que tres de esos puestos serán para meritorios. «El tercer portero y los jugadores 24 y 25 deben ser con proyección y sin antecedentes», en referencia a futbolistas subidos del filial.