Bielsa: «Para mí es una responsabilidad muy grande dirigir al Athletic»

Iñaki Arechabaleta ha confirmado este lunes por la mañana que Marcelo Bielsa será el entrenador del Athletic si el próximo viernes es elegido presidente del club rojiblanco para los próximos cuatro años. «Es un técnico top5, el más venerado en el mundo del fútbol por los profesionales y técnicos. Es un Marcelo de futuro para el Athletic. No es para mirar al pasado», ha dicho Arechabaleta.

El entrenador argentino (66 años) ha explicado su proyecto en un vídeo durante la presentación del plan deportivo del equipo del ejecutivo bilbaíno. Sus primeras palabras han sido para desvelar que la candidatura se puso en contacto con él en el mes de marzo. Y su respuesta fue pedir tiempo para analizar la situación del equipo. Una vez hecho el estudio, trasladó a sus interlocutores que, en su opinión, debería de seguir al frente Marcelino García Toral, porque consideraba que era un proyecto «en desarrollo, inacabado y con posibilidades crecimiento». «Mi primera evaluación y así se lo comenté a Arechabaleta es que Marcelino debía continuar como entrenador del Athletic. Su trabajo era bueno y el equipo jugaba muy bien». En ese momento, las conversaciones se interrumpen hasta que el técnico asturiano anuncia que no sigue.

«Este equipo tiene capacidad de evolución», ha dicho el preparador argentino, que explica su exhaustiva investigación sobre el juego rojiblanco, Por ejemplo, ha sorprendido a los presentes al anunciar que de Berenguer ha estudiado «580 acciones», cifra muy parecida a la del resto de miembros de la plantilla. Y no se ha quedado ahí: «Hicimos un análisis de los 45 partidos de la temporada 21/22». «Para mí es una responsabilidad muy grande dirigir al Athletic».

En la villa, el sudamericano dejó un grato recuerdo con la clasificación para la final de la Europa League y la de Copa. No obstante, la primera temporada del 'Loco' como rojiblanco permanece grabada a fuego en la memoria de muchos aficionados: la exhibición de Old Trafford, los partidos contra el Schalke...

Y entre esos hinchas y socios está el ejecutivo bilbaíno. «Nos regaló la mejor temporada de este siglo. Tuvo sus luces y sus sombras, pero nos dio momentos de gloria». «Parece que hay gente que le echa de menos, no te deja indiferente», dijo Arechabaleta.

Desde 2013, cuando abandonó el Athletic, el preparador rosarino, un hombre que no deja indiferente a nadie, ha pasado por el Olympique de Marsella, el Lille, donde se sentó solo durante 13 encuentros en el banquillo... Y el Leeds. Estuvo cuatro temporadas y le ascendió de la Championship a la Premier League. Fue, sin embargo, destituido a mediados de esta temporada y sustituido por Jesse Marsch, que ha salvado a la escuadra inglesa.

El retorno de Bielsa ha provocado un enorme impacto entre la afición del Athletic. Es cierto que también existen detractores, sobre todo las personas que recuerdan cómo se perdieron las dos finales, y el flojo curso firmado en la campaña 2012-13, pero una gran parte de la hinchada ha acogido con alegría el regreso de 'El Loco', el único entrenador al que la grada de San Mamés ha implorado que se quedara.

La aparición del preparador argentino con Arechabaleta provoca que el resto de candidatos muevan ficha y tengan que encontrar un entrenador de renombre. De momento, ni Barkala ni Uriarte han movido ficha de forma pública, pero sí es verdad que el presidente de la Autoridad Portuaria se guarda un as en la manga que también puede provocar un enorme impacto: la posible contratación de Mauricio Pochettino (Santa Fé, Argentina, 2 de marzo de 1972). EL CORREO desveló el pasado 10 de mayo que Barkala y un miembro de su plancha electoral se reunieron con el todavía entrenador del PSG en su domicilio y le presentaron el proyecto deportivo cuyo máximo exponente era él como responsable técnico de la primera plantilla. El preparador del PSG tiene las horas contadas en el equipo parisino, con el que aún le queda un año de contrato. No obstante, no se termina de extinguir ese vínculo.