Bielsa pide fichajes a Arechabaleta

Iñaki Arechabaleta ha revelado este jueves que Marcelo Bielsa, el próximo entrenador del Athletic si él llega a la presidencia, «ha puesto nombres (de fichajes) sobre la mesa», que intentará «cerrar cuanto antes, una vez que entremos en el club». Así lo ha asegurado en la presentación de su proyecto económico, basado en al aumento de ingresos y la inversión en fichajes para reforzar el equipo con el fin de obtener mejores resultados y, así, incrementar el dinero que entra en la caja.

La rumorología coloca sobre la mesa a Griezmann (Atlético de Madrid), Herrera (PSG), Odriozola (Real Madrid), Moncayola (Osasuna)... «Si me permitís, no voy a dar nombres porque no es conveniente», ha dicho cuando se le ha cuestionado sobre si ha mantenido contactos con el delantero francés. Eso sí, ha adelantado que ha mantenido contactos «con bastantes jugadores, con clubes e intermediarios». «Hay tratos avanzados», ha añadido.

También ha surgido el nombre Ander Herrera, que avaló con su firma su candidatura. «Me enorgullece que sea socio y que me haya dado su apoyo, pero por lo que yo sé seguirá en el PSG».

«Nos hemos puesto a trabajar, a instancias del equipo deportivo y del entrenador, que presentaremos el lunes, con el objetivo de poder cerrarlos cuanto antes y tenerlos aquí cuando antes», ha explicado, para concluir que van «intentar acelerar a tope ese proceso de adquisición para reforzar el equipo sin hacer locuras».

El ejecutivo deustoarra tiene que analizar qué capacidad de inversión en fichajes tiene. «Vamos a ver cuál es la caja definitiva que queda al final de ejercicio, que sabremos en una semana o dos, pero puede rondar los 70-80 millones», ha precisado. «Podríamos hacer una inversión racional que no agotase» esa cantidad, ha resuelto.