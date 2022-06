Las diez canteras europeas que ha visitado el equipo de Arechabaleta

En su objetivo de crear un Athletic «fuerte y sostenible para no perder el talento que creamos en Lezama», factoría que «debe volver a estar en el primer nivel del mundo», según ha afirmado a lo largo de la campaña electoral, la candidatura de Iñaki Arechabaleta ha visitado «durante más de un año» un total de diez canteras europeas, de las que habría analizado algunos parámetros que desea implementar en Lezama. Por el momento solo han dado a conocer el nombre de dichas escuelas, pero «en los próximos días presentaremos nuestro ilusionante proyecto deportivo».

Mapa de las canteras visitadas por el equipo de Ilaki Arechabaleta. / ARECHABALETA TALDEA

Cuatro equipos españoles

Empezando por España, son cuatro los equipos a los que ha rendido visita, todos ellos en la zona norte del país. Los vecinos del Alavés y la Real Sociedad son dos de ellos. Ibaia y Zubieta abrieron sus puertas para que el ejecutivo bilbaíno y su equipo diesen cuenta del trabajo que se hace allí. En la temporada del descenso, los vitorianos han contado con tan solo dos canteranos en su plantilla. El lateral derecho Martín Aguirregabiria es el que más proyección tiene. A sus 26 años, vale 2,50 millones de euros según Transfermakt, la web especializada en los valores de los jugadores. Por su parte, el conjunto donostiarra ha contado con 14 mirlos en el equipo de Imanol, tan solo por detrás de los 16 que ha aportado el Athletic, más limitado obviamente a la hora de reforzarse. Con 60 millones de valor pese a su grave lesión de rodilla, Mikel Oyarzabal es el buque insignia de los guipuzcoanos.

Mareo y A Madroa son las otras dos casas que han visitado. Las puertas del Sporting, una de las canteras con más renombre del país pese a estar en Segunda División, y las del Celta, bien representada en la figura de Iago Aspas, fueron objeto de estudio por la dirección deportiva de Arechabaleta. Once canteranos han tenido los asturianos (el mediocentro José Grajera, con 3 millones de valor a sus 22 años, es su jugador más valioso) en su plantilla, el que más después del filial de la Real Sociedad, como no puede ser de otra forma. Los gallegos son el cuarto equipo que más jugadores de la casa han tenido en la máxima categoría, con nueve. Además del genio de Moaña, Brais Méndez (18 millones, 25 años, internacional con Luis Enrique) es otro motivo de orgullo para los celestes.

Oporto, Portugal

No nos movemos mucho del Atlántico. Arechabaleta también ha visitado la cantera del Oporto portugués, campeón de Liga por trigésima vez hace unos meses. Un total de seis futbolistas de PortGaia han formado parte del equipo campeón, siendo el mediocentro Vitinha, con 30 millones de valor a sus 22 años, su principal activo y seguramente la enésima fuente de ingresos de los dragones, acostumbrados a exportar su talento a golpe de talonario (Pepe, Militao, Deco...).

Leeds United, Inglaterra

Las Islas Británicas han sido otro de los destinos del equpo del directivo deustoarra. El Leeds United, equipo que tuvo la pasada temporada a Marcelo Bielsa, quien parece ir de la mano con Arechabaleta, al frente hasta su destitución por el riesgo de un descenso que finalmente no se produjo, abrió las puertas de Torp Arch, donde ha formado Kalvin Phillips, un mediocentro de origen jamaicano indiscutible con la selección inglesa y que, salvo sorpresa, pasará a formar parte de alguno de los conjuntos punteros de la Premier. A sus 26 años, tiene un valor de 50 millones de euros.

Shamrock Rovers y selección irlandesa

En Irlanda han visitado al Shamrock Rovers, uno de los históricos de la Irish League. Ocho canteranos han formado parte del campeón de Liga, su 19º entorchado. Arechabaleta y los suyos también analizaron al combinado nacional irlandés, que ocupa el puesto 47 del ránking FIFA. 'The Green Army' no estará en el Mundial de Catar al finalizar en tercer lugar su grupo de clasificación, por detrás de Serbia y Portugal. No alcanzan una cita mundialista desde 2002, cuando liderados por Robbie Keane, máximo goleador histórico del equipo del trébol, llegaron a octavos de final. Desde 2016 no acuden a una Eurocopa, también quedándose en octavos.

Red Bull Salzburgo, Austria

El Red Bull Salzburgo, uno de los equipos más de moda del continente desde que el patrocinador energético llamase a la puerta, tiene otra de las canteras más prolíficas del continente. Catorce jugadores de su academia han formado parte del primer equipo esta temporada para conquistar su decimonovena liga. Entre ellos destaca el mediocentro Nicolas Seiwald, con un valor de 20 millones.

Genk, Bélgica

Por último, el Genk. La Jas Vaessen Academy del conjunto belga ha nutrido de siete jugadores al primer equipo, que no ha cuajado una buena temporada al finalizar en la octava posición, quedándose fuera de los puestos europeos. En su plantilla destaca el guardameta Maarten Vandevoort, de 20 años y seis millones de valor, uno de los grandes activos del club y llamado a protagonizar tarde o temprano un fichaje destino a una de las ligas punteras del continente. Ha dejado nueve porterías a cero.