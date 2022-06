Ernesto Valverde se marchó del Athletic en 2017 y estuvo dos años y medio en el Brcelona. / Marius Becker

Elecciones Athletic Valverde: «A Barkala y a Uriarte les dejé claro que mi posición tenía que ser inclusiva y no exclusiva» El técnico dice que su vuelta a los banquillos dependía de una propuesta «atractiva, difícil, estimulante, y no puedo decir que la del Athletic no lo es»