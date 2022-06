«El equipo debe ser más cercano»

Ramón García tiene claro lo que le pediría al nuevo presidente del Athletic. «Que el equipo sea más cercano a los aficionados». Este vecino de Leioa acude habitualmente a Lekeitio y ha podido comprobar que en los municipios que están lejos de Bilbao «la gente se desengancha con el tiempo porque los horarios de los partidos son una castaña y no tienen facilidades para ir a San Mamés. Si se les facilitaría el desplazamiento de alguna manera sería un puntazo». También le gustaría que los jugadores acudieran de vez en cuando a los centros escolares a estar con los más pequeños, «porque me fastidia ver a chavales jugando al fútbol con camisetas de otros clubes que no son el Athletic».

Socio desde hace 35 años, no es partidario de que se vincule con algun patrocinador el campo de San Mamés para obtener más ingresos, «aunque depende de cuánto dinero ofrezcan». «Si las cifras resultaran importantes sería cuestión de preguntarle al socio».

Aunque admite que «lo tenemos complicado», considera que el conjunto rojiblanco debe aspirar regularmente «a estar en Europa» y alcanzar alguna final como ya se ha logrado. «Y no te digo nada lo que sería ganarla». A los jugadores les pediría «más compromiso». «Veo muy difícil plasmar en un contrato lo del cobro por objetivos, pero se les debería exigir algo más».

También cree que los miembros de la plantilla tendrían que cuidar más la imagen que trasladan a los seguidores. «Hay cosas que suelo ver y no me gustan, como por ejemplo que lleguen a San Mamés en un superdeportivo. Me gustaría que hubiera más 'Villalibres' y menos 'Muniaines' en ese sentido».

Considera «imprescindible» que el nuevo mandatario que acceda al sillón de Ibaigane el próximo 24 tenga entre sus prioridades la renovación del central Iñigo Martínez. «Es el capo del Athletic y si se fuera me llevaría un disgusto tremendo».

Respecto a los posible llegada de nuevos jugadores para la próxima temporada reconoce que está «muy complicado». «Yo reforzaría sobre todo el centro del campo y la delantera pero, ¿a quién fichas para mejorar lo que tienes? El mercado es muy limitado y un Raúl García o un Berchiche no salen todos los años. Hay que potenciar lo que tenemos en la cantera».

El entrenador

Todavía no ha decidido a quién votara en las elecciones. Sigue a la espera de conocer más en profundidad las propuestas de los tres candidatos a la presidencia. «Creo que lo que más decantará el voto de los socios será el entrenador con el que cuenten y algún posible fichaje». Para García, Athletic de Bielsa de la primera temporada fue «el mejor que he visto en mi vida, pero el técnico que más me ha convencido ha sido Valverde, aunque tuvo al mejor Aduriz de delantero». Siempre ha sido partidario del juego por las bandas y tener un punta de referencia. «Morir en cada entrada con casta y genio».

Este veterano socio ve con buenos ojos la grada de animación que se pondrá en marcha la próxima campaña, y cree que el club debería potenciar el hueco que dejan «los que bajarán a Norte para atraer gente joven y crear otro Gazte Abono».