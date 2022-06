Barkala rechaza que Uriarte sea el favorito tras presentar los avales: «Ahora se pone el contador a cero»

Ricardo Barkala está preparado para convertirse este jueves en candidato oficial. Fue el primero en dar el paso hacia la presidencia del Athletic y reconoce que todo este tiempo «se ha hecho un poco largo, porque llevamos más de tres meses trabajando», pero cuando este jueves la junta electoral valide los avales presentados el pasado sábado por los tres precandidatos, empezará la recta final hacia las elecciones del día 24. Un camino en el que Barkala ha rechazado que Jon Uriarte haya tomado la delantera tras presentar el mayor número de firmas entre los aspirantes. «No hablaría de favorito. Los socios han dicho en este momento que quieren que haya tres candidatos. Ahora se coloca el contador a cero y hablaremos de proyectos y de contenidos, y el socio elegirá lo que más le guste» el día 24, ha declarado en Radio Popular.

En este sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria ha admitido que el camino que han tenido que recorrer los aspirantes a la presidencia del Athletic hasta ser considerados candidatos oficiales «es costoso y habría que modernizar la captación, pero ahora pasamos a la segunda fase», en la que Barkala descarta que haya sorpresas en el anuncio de mañana. «No va a haber. Habrá algún aval duplicado, algún DNI caducado, pero no habrá problemas y habrá tres candidatos».

Respecto a dicha presentación de avales, donde Uriarte presentó más de 6.000 firmas y se colocó muy por delante de Barkala y Arechabaleta, el presidente de la Autoridad Portuaria no ha dado pie a lecturas subjetivas a la hora de valorar el número presentado por cada aspirante. «Los avales son los que son y cada uno ha buscado sus redes y contactos y yo doy por bueno lo que ha hecho cada uno. Mañana ahí estaremos los tres», ha zanjado.

En este punto, Barkala ha insistido en lo que supondrá este jueves la confirmación oficial como candidato. Al ser cuestionado por Ramón Planes, el director deportivo elegido para el Athletic, ha recordado que «en este momento todavía soy un precandidato. A partir de mañana, cuando sea candidato, desglosaremos todo el proyecto y daremos a conocer los nombres» de una candidatura donde ha asegurado que tiene «por lo menos dos ases en la manga. Tengo un programa y unas personas que son verdaderos ases, innovadores y que van a cambiar las cosas. Y el equipo que tengo es otro as importante».

En este sentido, Barkala ha rechazado la identificación de ser el candidato más conservador de los tres. «Yo escapo de las etiquetas. Te las ponen de forma interesada. Dicho esto, claro que hay que cambiar e innovar para que todo siga igual no se hacen elecciones. El fútbol cambia y el presidente que sea tiene que innovar, pero yo soy uno más, ni soy conservador ni mucho menos, pero el punto fuerte es la experiencia y la gestión. No vamos ser conformistas ni conservadores, innovar no es una moda, es una obligación», ha asegurado.

Aquí ha defendido que en su plancha haya personas que han formado parte de otras anteriormente porque «va a ser plural, integrada por personas de todos los ámbitos, y transversal, con gente que va a aportar experiencia. Gente que ha estado en tres juntas y gente nueva, de todos los ámbitos».

Por lo demás Barkala, quien ha asegurado que si es presidente no tendrá sueldo del Athletic y tendrá dedicación plena, ha evitado dar nombres propios. «Tenemos perfilado todo y las estructuras casi cerradas, nos quedan pequeños detalles. Ha sido difícil porque eres precandidato y solo puedes presentarte como una opción, pero queremos que vengan los mejores candidatos posibles y lo vamos a conseguir».

Y respecto a la propuesta que ha lanzado Jon Uriarte esta mañana al socicitar autobuses para que todos los socios puedan acercarse a San Mamés a votar el día 24, ha reconocido que «a mí lo que me gustaría es que vote el mayor número de personas. A bote pronto esa petición me parece muy difícil de hacer, pero facilitar que la gente acuda a votar me parece bien».