Uriarte: «Somos la candidatura favorita»

A Jon Uriarte le ha costado llegar este viernes a San Mamés. A cada paso que daba le paraba alguien para darle ánimos, presentarse y hasta solicitarle su número de teléfóno porque es un amigo de un amigo. El candidato de IZAN Athletic atendía a todo el mundo sin perder la sonrisa, más acelerado de lo habitual. «El jueves estaba tranquilo, pero hoy me he despertado más nervioso. Es como cuando vas a correr un maratón y justo antes tienes que ir al baño», ha confesado en la sala de prensa del estadio rojiblanco. Camisa azul, pantalón y zapatos oscuros y pegatina roja de su plancha -ha traído una maleta con ropa «para la proclamación»-, el empresario trataba de transmitir buenas sensaciones y su convicción de que su lista va a ser la más votada. «Somos la candidatura favorita», ha afirmado rotundo. «No hemos hecho encuestas ni tenemos análisis. Ahora es el sprint final y resolveremos todas las dudas de los socios. Creemos que vamos a ganar. Así lo hemos percibido en la masa social. Estamos preparados para celebrar la victoria. ¿Si no? Lo recibiremos con caballerosidad».

El candidato, que acaba de cumplir 44 años el pasado día 16, ha afirmado que ha percibido en los socios «ilusión y ganas de cambio. Iba por la calle y no podía avanzar. Me han parado muchas personas para sacarse fotos y animarme. La ilusión que generamos el primer día se ha mantenido hasta la votación. Pensamos que somos la candidatura favorita», ha insistido el líder de IZAN Athletic, quien ha avanzado que espera conocer los resultados entre las «23 y las 23.30 horas». Cuando se le ha pedido que lance un último mensaje a los dueños del carnet, algo que no había dicho a lo largo de la campaña, Uriarte les ha pedido que acudan en masa a votar. «Les invito a participar. Que se acerquen a Bilbao en un día como hoy, viernes, y quizás alguien pueda tomarse la tarde libre para disfrutar del buen tiempo y comer en nuestra maravillosa ciudad con la excusa de ir a votar. El club necesita transformación y ahora es el momento de empujar esa transformación para promover el cambio. Su futuro está en juego. Muchas veces nos quejamos, pues en las elecciones no hay que quejarse sino votar para elegir la candidatura que mejor va a hacer las cosas».

Uriarte ha alabado la organización del club y la infraestructura montada para garantizar un perfecto desarrollo de la jornada electoral. Ha admitido que le gusta más votar en San Mamés que en Ibaigane. Terminada la intervención en la sala de prensa, el líder de IZAN Athletic ha concedido su primera entrevista del día a EL CORREO. Ha mostrado su convicción de que es la mejor plancha para gobernar el club y ha confesado que no le ha gustado la carpa que ha montado Barkala Geuria en la explanada del estadio. «No encaja con los valores del club. Dije en su momento que nunca hubiera puesto una lona como la de Laporta en Madrid y esto tampoco lo haría», ha recalcado en alusión al espacio habilitado por el equipo de trabajo del presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao.