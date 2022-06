Iñaki Arechabaleta (63 años, bilbaíno de Deusto) ha fortalecido su posición en la campaña electoral con el anuncio del fichaje de Marcelo Bielsa, una operación que ha movilizado a los fieles del argentino y que comenzó a diseñar en marzo. «Bielsa va a aportar más que hace diez años», advierte entusiasta.

- ¿Por qué deben votarle?

- Es un compendio de cosas que nos hace merecedores del voto del socio. Tenemos un gran equipo, amplio y diverso, con diferentes formas de pensar y sin ningún tipo de ataduras. Ya hemos dado un primer nombre relevante, el de Marcelo Bielsa. Tenemos un proyecto ilusionante en lo deportivo, ambicioso en los económico y cohesionador en lo social. Es el mejor equipo y el mejor proyecto.

- ¿Pensaba que iba a ser capaz de convencer a Bielsa?

- Siempre tienes dudas cuando te enfrentas a alguien tan profesional y tan especial como Bielsa. De hecho, lo primero que contestó fue 'espérese usted que tengo que estudiar el proyecto del Athletic para el año que viene'. Eso le llevó un mes. Luego puso como condición que quedara claro que Marcelino dejaba el Athletic. A partir de ahí empezamos a hablar en profundidad y se enamoró. Tiene una percepción extraordinaria de lo que significa el pueblo vasco, el Athletic y Bilbao.

- ¿Qué quiere que le aporte Bielsa?

- Va a aportar mucho más de lo que aportó en su momento hace diez años. He visto un Bielsa más desarrollado, con nuevas técnicas de entrenamiento, muy fresco, con mucha ambición y al que creo que estos años en Europa han hecho mejor entrenador todavía de lo que era cuanto le conocimos. El Bielsa de hoy mira al futuro. Estoy convencido de que nos va a dar muchas alegrías. El también está convencido de ello, y cuando está convencido de una cosa se produce. Espero ver al Athletic en Europa con Bielsa.

- ¿Cuántas veces ha hablado con él?

- Muchas. No sé cuantas, pero bastantes.

- ¿Tienen contacto constante?

- Sí, porque está preocupado por el proceso electoral, por dar mucho al Athletic. Sigue casi diariamente lo que sucede. Como saben, es un hombre que se lo ve todo y está muy informado y quiere contrastar aspectos conmigo.

- ¿Han congeniado?

- Creo que sí. Marcelo tiene confianza en mí y yo la tengo en él.

- ¿Ha tenido participación José María Amorrortu en esta operación?

- En la operación concreta no. Pero sí es verdad que en todo el proceso de definición del proyecto deportivo y conocer aspectos de Lezama, hemos contado con el apoyo, no excesivo, de Amorrortu como de otras personas que han tenido relación con el Athletic y que nos han dado valor a lo que habíamos estudiado durante este año y medio para hacer un proyecto deportivo importante.

- ¿Amorrortu entrará en el club con usted?

- No va a tener ninguna responsabilidad ejecutiva. En su caso, dado su basto conocimiento, le puedo pedir algún consejo en algún momento. Pero Amorrortu, que es historia en el Athletic, no quiere participar en nada.

- ¿Cuántos fichajes le ha pedido Bielsa?

- No ha pedido número de fichajes. Lo que ha dicho son nombres que pueden interesarle.

- ¿Cuántos?

- Alguno.

- Alguno ¿son dos, más de dos?

- Dos, creo que con dos nos quedamos.... Hemos hablado de muchas gente, de posibilidades.

- ¿Con dos fichajes se quedaría satisfecho Bielsa?

- Y con uno seguro que también. Conoce perfectamente lo que es el Athletic y nunca va a pedir nada que no esté a nuestro alcance. Tenemos que hacer un previo cuando aterricemos, ver la caja de la que dispone el club y decidir cuánto podemos dedicar a fichar.

- ¿Es Moncayola uno de esos fichajes que le ha pedido?

- Las posibilidades para fichar son escasas. Dentro de los nombres es uno, como el de otros seis o siete jugadores.

- ¿Hay dinero para pagar 22 millones por Moncayola?

- Con la caja que tenemos hay dinero para fichar a cualquier jugador en el entorno de 30-40 millones de euros como gasto total.

- ¿Esa horquilla va a ser su inversión en fichajes?

- No la tengo segura. Primero hay que ver qué caja tenemos y además de cara a este primer año nos vamos a encontrar con casi todo cerrado. El margen de maniobra va a ser complicado para el primer año de presupuesto.

- ¿Ficharán a alguno de los tres jugadores con opción de recompra, Unai López, Larrazabal o Guruzeta?

- Lo que estamos es en proceso de análisis. Es una decisión de Bielsa.

- ¿Quién va a hacer los fichajes, el director deportivo que presenta hoy o Bielsa?

- Son cosa de Marcelo. El director deportivo se ha sumado recientemente y es Bielsa el que está conformando la plantilla para la próxima campaña. Sobre todo por lo que vieron, el análisis tan bestial que ha hecho del equipo.

- Si Bielsa le dijo que lo mejor era que continuará Marcelino, ¿por qué no le ofreció la renovación?

- Estuve con Marcelino al día siguiente de perder en Granada desayunando en mi casa. No le ofrecí la renovación porque no le vi con capacidad para contestarme a eso y porque me remitió al final de la campaña para responder a esa cuestión.

- ¿Bielsa quiere acabar su carrera de entrenador en el Athletic?

- Le veo con una terribles ganas de entrenar y me gustaría que terminará aquí su carrera deportiva. Sería muy positivo para el Athletic. Le veo con muchas ganas.

- Jon Uriarte dijo que la «etapa Bielsa ya pasó». ¿Qué le parece?

- No tiene ningún fundamento. No hay más que verle cómo estaba el lunes y el trabajo que ha hecho. Eso de que Marcelo está acabado es un ataque a nuestra candidatura absurdo. Está preparado, le veo mejor que nunca y es un entrenador mejor que en 2011 cuando vino aquí.

- ¿Con cuántos entrenadores y en qué orden ha hablado?

- Aparte de Marcelino sólo he tenido contactos con otros tres.

- ¿Con quiénes?

- No los voy a decir por una cuestión de secreto profesional.

- ¿Qué es lo primero que hará si gana?

- Poner el foco tremendo en cerrar la estructura de Lezama porque nos vamos a quedar sin nadie. Y luego estudiar la situación de la plantilla en cuanto a contratos.

- Bielsa dijo que hay 40 jugadores entre primer equipo y filial con contrato en vigor y que quiere 25. ¿Les ha dado lista de bajas?

- Todavía no.

- Presentó el menor número de firmas, ¿Bielsa le ha metido en la pelea por la presidencia?

- Bielsa va a ser una parte importante de nuestra victoria.

- El 'bielsismo' es militante. ¿Cuántos votos calcula que le aportará?

- Ni idea. Me gustaría decir que son 20.000 y que ganamos las elecciones, pero lo hacemos porque creemos que es una apuesta de futuro muy importante.

- ¿Por qué hay que votarle a usted y no a Uriarte?

- Hay muchísimas cosas que me separan de él, desde mi trayectoria profesional, que considero más positiva para el Athletic, mi capacidad de relación, mi peso específico institucional en Madrid. Y que contamos con un proyecto muy trabajado y que no tenemos ningún problema en contrastar proyectos en debates y que desde luego no somos virtuales.

- ¿Por qué hay que votarle a usted y no a Barkala?

- Aquí hay nombres, hay proyecto. Mi experiencia profesional es superior a la de Barkala, que su única gestión ha sido en el sector público. Yo he estado en el privado en diferentes lugares. Tenemos un equipo superior y con Bielsa hemos puesto la guinda para un proyecto diferenciador para que el Athletic sea más grande, más ganador, más ambicioso y juegue como nos gusta que lo haga el Athletic.

- Dígame una idea que le ha gustado de alguna de las otras candidaturas.

- Me he centrado en nuestro programa. De corazón, no me viene nada a la cabeza que me haya sorprendido y que podamos adaptar a nuestra candidatura. Creo que nuestro proyecto es mejor que el de ellos.

- ¿Cómo ha sido la campaña?

- Tenemos una forma de actuar. Nosotros jugamos muy limpio. No sabemos hacerlo de otra forma. Con nuestro proyecto por delante y nuestras ideas. No es necesario pedir limpieza, porque si alguien pide limpieza es que tiene algo oculto que no quiere que se conozca o que tiene miedo a que salgan cosas que no le apetecen. Nosotros hemos sido transparentes desde el principio y tampoco nos hemos quejado, como ha hecho algún otro candidato, de los ataques recibidos de forma anónima en las redes sociales. Hemos seguido para adelante creyendo en nuestro proyecto y en que vamos a ganar.

LAS LÍNEAS MAESTRAS DE ARECHABALETA

ASPECTO DEPORTIVO Entrenador Marcelo Bielsa. El técnico argentino ha estudiado al detalle al primer equipo vizcaíno, ilusionado por «construir una versión similar a la de hace diez años».

El futbolista, en el centro El desarrollo de cada jugador en Lezama será una máxima. Han estudiado las ligas europeas y el ejemplo de Iñigo Córdoba reafirma la necesidad de optimizar la política de cesiones.

Lezama Una metodología innovadora, sello Athletic, que permita crear mejores jugadoras y jugadores, y que además sea exportable y pueda rentabilizarse económicamente en otros lugares del mundo.

ASPECTO ECONÓMICO Actuaciones a corto plazo Creación de la unidad de negocio. Elaboración de un documental con Amazon para dar a conocer el club a nivel internacional. Búsqueda de patrocinadores al One Club Man y One Club Woman.

Rentabilizar otros activos del club Celebrar diversos actos en La Catedral (eventos corporativos, congresos...), consolidar la presencia en entornos geográficos de interés y potenciar acuerdos con agentes turísticos.

Otras fuentes Crear la 'metodología Athletic' y exportarla traerá ingresos a las arcas del club. Se desarrollará una oferta formativa de referencia, con seminarios y la colaboración de entes académicos.