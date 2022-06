El candidato Ricardo Barkala mantiene que el suyo es «el mejor proyecto posible», pero le preocupa que estas elecciones las decidan «uno o dos nombres». «Sería malo para el Athletic», asegura el presidente de la Autoridad Portuaria, que todavía no ha dado a conocer quién será su entrenador.

- Fue el primero en dar el paso y presentarse. ¿Cómo afronta la recta final después de meses de trabajo?

- Lo llevo bien, pero considero que es un proceso demasiado largo para el contenido que trasladamos.

- Apostó de salida por el consenso. ¿Mantiene que hubiera sido lo mejor para el Athletic?

- En este momento ya es imposible, pero pensaba que era una buena idea que no hubiera elecciones, porque tensionan a la familia Athletic y generan cierta crispación, por mucho que haya buena voluntad por las partes.

- ¿No es mejor para el Athletic enfrentar su proyecto a los de otras candidaturas?

- Sí, es bueno. Y ojalá suceda porque ahora, nos guste o no, son uno o dos nombres los que pueden inclinar la balanza. Eso es malo para el Athletic porque precisamente los proyectos importantes, Lezama, el fútbol base, etc, son fundamentales para nuestro club; nuestro alma. Sin embargo, cabe la posibilidad de que socios y socias voten en función del entrenador de turno.

- ¿Teme que eso suceda?

- Me daría pena que fuera así, porque el nombre 'x', el que sea, tiene sentido vinculado a un planteamiento, a unas ideas de la junta. Yo tengo un proyecto encadenado, pensado, coherente, y el entrenador tiene que formar parte de ese conjunto. Sería triste que la gente, independientemente del proyecto, vote a un nombre.

- ¿Que el primer entrenador en salir a la luz pública fuera Bielsa constituye un golpe sobre la mesa en la campaña? ¿Cree que puede arrastrar muchos votos?

- Me preocupa. Doy por hecho que Bielsa se va a mover en un entorno concreto y con unas personas concretas. Pero el hecho de que presentar a un entrenador sea suficiente para ganar o perder unas elecciones me preocupa. La figura del entrenador del Athletic es importante, pero dentro de un conjunto, dentro de un proyecto.

- Bielsa suscita un gran debate entre la afición.

- Al final habrá muchas opiniones, a favor y en contra, respecto a Bielsa. Yo no le he tenido en mi radar. Tuvo sus claroscuros cuando estuvo aquí y después le he seguido, pero no ha sido un análisis profundo. Ahora tiene diez años más que cuando se fue y es una incógnita. Pero sí, también tiene sus detractores.

- ¿Su entrenador será capaz de contrarrestar esa popularidad?

- Yo creo que sí. Será de prestigio, un grandísimo entrenador y perfectamente integrado en nuestro proyecto.

- ¿Hablamos de Pochettino?

- No puedo desvelar si lo es o no, pero tengo que decir una cosa: Pochettino tiene contrato con el PSG y nosotros somos gente educada y leal. Respetamos al PSG y a Pochettino.

El activo de la experiencia

- Usted apostó por meter en su plancha a gente con pasado en juntas anteriores y lo destaca como un acierto. Pero, a ojos de los votantes, ¿no corre el riesgo de que piensen que es más de lo mismo?

- No. Y lo digo convencido. Encaramos un nuevo reto y contar con gente que conoce la casa y cómo funciona el club por dentro es un activo. Claro, también estás más expuesto, porque los socios y socias pueden reconocer a estas personas y tener algún tipo de fijacion respecto a anteriores etapas. Desde ese punto de vista, sí tiene algún riesgo. Pero, al final, con entrar en internet y ver quién es cada miembro de la junta es suficiente.

- ¿No es la baza que están jugando sus rivales, marcar distancias con el pasado?

- Bueno, alguno también lleva gente con pasado, no lo olvidemos. Insisto, a mí me parece un activo. Yo si mañana voy a escalar el Everest, prefiero que me acompañe gente que ha subido diez veces. Me gusta contar con personas motivadas, con experiencia, que asumen retos, que reconocen errores y que ahora tienen la forma de corregirlos. En la gestión del Athletic y en todos los ámbitos.

- ¿La afición rojiblanca quiere continuidad y caminar sobre seguro o romper y experimentar novedades?

- Nosotros lo que proponemos es modernizar e innovar desde nuestra realidad. Ni aventuras, ni experimentos. Así de sencillo. Somos gente fiable, templada, que sabe aguantar los temporales, que no nos vamos a poner nerviosos cuando vengan mal dadas. Ofrecemos seguridad. Creo que se nos prefiere así, lo cual no es incompatible con innovar. El fútbol cambia y hay que adaptarse. Pero, de nuevo: aventuras y experimentos, cero.

- ¿Le molesta que le pongan etiquetas?

- Siempre las hay. Llevamos unos años de vida, un desarrollo profesional y social, y todos tenemos etiquetas. También los otros dos candidatos. Prefiero que se hable de experiencias y que el socio me diga que le gusta el candidato Barkala porque ha estado toda su vida expuesto pública y mediáticamente, porque siempre ha dado la cara y ha dicho lo que piensa, porque sabemos cómo actúa y, por lo tanto, le conocemos mejor.

- ¿Que uno de los candidatos apueste por las redes sociales para vehicular sus mensajes le supone un problema?

- Cada uno tiene su estrategia. Hoy por hoy, usar las redes sociales no constituye ninguna innovación. Todos las usamos, hay que hacerlo. Pero a nosotros nos gusta el contacto, el cara a cara, aunque alguna vez te pongan en aprietos. Eso es lo que siempre hemos querido y lo que nos gusta aquí. Creo que innovar es otra cosa. Por ejemplo, aplicar tecnología para que el club funcione mejor. Y para eso precisamente hemos fichado a Bernardo Hernández, un gurú. Eso sí que es innovar. Usar las redes sociales, pues bueno...

- Ha hablado del buen hacer de Lezama, ha presentado un proyecto de mejora a diez años y propone mantenerla al margen de contiendas electorales.

- A cuatro años avanzas lo que avanzas... Pero, por supuesto, hay que tratar de respetar lo que es el núcleo central de nuestra razón de ser. Mantener ese ADN y ese hilo conductor por encima de las batallas electorales.

- ¿Y cómo puede hacerse?

- Hay fórmulas. Una posibilidad es que el proyecto sea aprobado en asamblea, con lo cual, si en algún momento se quiere cambiar, tendría que hacerse de nuevo con ese refrendo. Otra forma sería integrando a profesionales de diferentes sensibilidades y con enorme preparación y prestigio, que sean reconocidos por toda la masa social. Lo de entrar y cambiar con todo lo existente no va conmigo.

- ¿Es viable ese plan si cada vez hay menos niños en Euskadi? ¿No ha llegado el momento de ampliar el ámbito de captación?

- Claramente, la tendencia demográfica y migratoria va en contra. El caladero se reduce, por decirlo de alguna manera. Pero, hoy por hoy, creo que el trabajo se puede hacer manteniendo esta filosofía. Confío en ello y lo vamos a hacer así; todavía se puede incrementar el rendimiento gracias al trabajo de formación que vamos a implantar. Reconozco que es un debate que existe, que está en la calle, y cualquier presidente responsable no puede mirar hacia otro lado. Supongo que no será en este mandato, pero ese debate habrá que sacarlo en algún momento. De forma serena, ordenada, sin crispación, solo para saber qué opina la masa social. Queremos saber lo que pensamos todos ante este problema. Luego están los casos de gente en la diáspora. Yo lo he visto en primera persona. Aman al Athletic y al euskera a muerte; se sienten vascos a tope y son hijos de segunda generación de inmigrantes. Hay una serie de situaciones que alimentan este debate más allá de los datos demográficos. Le confieso que nosotros no lo tenemos ahora mismo en el radar.

El juego sucio

- ¿Hay algo que le guste de las candidaturas rivales?

- Como estrategia, y también por mi propia salud mental, trato de centrarme en lo mío. Les reconozco por el mero hecho de presentarse, que es algo muy meritorio.

- ¿Y lo que menos?

- Aunque deseábamos que no hubiera juego sucio, es inevitable. Las redes sociales, los anónimos, los mensajes sin fundamento... Se opina mucho y hay cuentas falsas que se dedican al insulto. Eso me da mucha pena.

- ¿No ha sido una campaña limpia?

- Sé que no está siendo limpia, pero yo ya venía estudiado. A mí nadie me escuchará hablar mal de los rivales. Podré criticar su proyecto, pero, a nivel personal, jamás.

- ¿Qué le ha parecido el hecho de no poderse celebrar un debate a tres?

- Una lástima. A mí me gusta disponer de todos los foros posibles para explicar mi proyecto, y una fórmula distinta de hacerlo es contrastarlo con los restantes candidatos. Se ha privado a los socios de esa posibilidad, de ver cómo se expresa cada uno, qué iniciativas propone. La verdad, no termino de entenderlo...

LAS LÍNEAS MAESTRAS DE BARKALA

ASPECTO DEPORTIVO Director deportivo El elegido es Ramón Planes, con pasado en el Espanyol y el Barcelona, entre otros clubes. «Me apasiona la apuesta por la cantera», confiesa. Es el descubridor de Pedri y Araújo.

Lezama Potenciar su transformación mediante la innovación, introduciendo nuevos métodos y avances en tecnología. Creación, por ejemplo, del Athletic LAB. Se hará hincapié en selección y formación.

Gestión del talento Athletic Club Sarea, destinado a establecer marcos de colaboración con equipos de primer nivel, estatales e internacionales, con los que ceder jugadores de la cantera y completar su desarrollo.

ASPECTO ECONÓMICO Déficit Cada vez que el Athletic se queda lejos de Europa pierde 15 millones. Su ambición es implantar un modelo económico con nuevas vías de ingresos y adecuar los costes para cerrar ejercicios con cero pérdidas.

Aumento de beneficios Propone explotar comercialmente San Mamés, Ibaigane y Lezama. El objetivo es dar a estos tres activos mayor uso que en la actualidad. Cuenta con pactos con Legends, Netflix y Disney+.

Explotación de activos intangibles Desarrollar un plan estratégico de la marca Athletic, para aumentar su relevancia y presencia internacional, aumentar la familia Athleticzale y crear nuevas relaciones comerciales.