Uriarte: «La política debería estar fuera del Athletic»

Jon Uriarte atiende a EL CORREO pocos minutos después de que unas fotografías acompañadas de comentarios homófobos, machistas y sexistas atribuidos a su director general de fútbol, el mexicano Carlos Aviña, pusieran patas arriba la campaña y el normal desarrollo de la jornada. Ocurrió justo en el día en que el candidato de IZAN presentaba su programa deportivo, eclipsado por el seísmo provocado por el hombre al que el empresario situó en el punto más alto de la pirámide de Lezama.

- Ha puesto en la cumbre de la cantera a una persona que en el pasado vertió comentarios homófobos y machistas en sus redes sociales. ¿Debatieron sobre ello antes de contratarle?

- Como parte de esta guerra sucia, horas antes de la presentación del proyecto deportivo hemos recibido amenazas de alguna figura privada advirtiéndonos de que se iban a publicar unas imágenes. No reaccionamos ante amenazas, y menos si no son de cosas contrastadas. Confiamos en la gente con la que contamos para nuestro proyecto. Somos buenas personas las que formamos el equipo. En este caso es lo mismo. Sin caer en las provocaciones y amenazas, vamos a seguir adelante con la presentación del proyecto deportivo. Las imágenes han salido a la luz.

- Si confirman su autenticidad, ¿prescindirían de Aviña?

- Hay una serie de medidas. Lo primero es conocer si las imágenes son verídicas y si vienen de él. Son imágenes muy desagradables, con las que no estamos de acuerdo. No encajan en la forma de hacer las cosas de IZAN.

Casi nueve horas después, Jon Uriarte declaró al canal Vamos que, «si se confirma que son veraces -las fotografías-, tomaremos cartas en el asunto. Carlos Aviña sería sustituido». A esta hora, la candidatura no ha adoptado ninguna decisión acerca de este asunto.

- En su presentación del proyecto deportivo no dio el nombre del entrenador. ¿El técnico le ha pedido que aguante?

- No queríamos que el anuncio del entrenador empañara la presentación del proyecto deportivo. Llevamos trabajando en el programa muchísimos meses, con muchas personas involucradas. Es un trabajo fino, de primerísimo nivel, y queríamos que los socios se centraran en eso. La figura del entrenador es muy importante y la vamos a compartir en las próximas horas.

- Pero, ¿le ha pedido el técnico que no revele su identidad?

- Es una decisión nuestra.

- Los socios no entienden que aún no haya dado un nombre. ¿Tiene atado al entrenador al cien por cien?

- Está atado. Correcto.

- ¿Ernesto Valverde es el elegido por IZAN Athletic?

- Vamos a comunicar en las próximas horas el nombre de esta persona. Hoy (por ayer), el foco está en el proyecto deportivo.

- ¿Por qué tanto secretismo en torno a la figura del técnico?

- Es algo habitual. La campaña tiene sus dinámicas y, en función de las cosas que van sucediendo, vamos tomando nuestras decisiones. En los próximos días pondremos el foco en otras cosas, entre ellas, el nombre del primer entrenador.

- No niega que sea Valverde.

- Anunciaremos el nombre de esta persona y todas sus características en las próximas horas, entendiendo las horas entre 24 y 48.

- ¿Hay alguna posibilidad de que comparta entrenador con la candidatura de Barkala?

- Insisto, cualquier circunstancia relativa al nombre del entrenador se conocerá en las próximas horas. Para nosotros, lo más importante ahora es el proyecto deportivo. Las personas van y vienen y el proyecto está para quedarse. Es el futuro del club. Por eso queremos que se le dé la importancia que corresponde.

- ¿Por qué el socio debe votarle y no a Barkala o Arechabaleta?

- Le puedo hablar de por qué votar a Jon Uriarte. ¿Y por qué? Porque el club necesita una transformación. Tiene unos pilares sólidos en las áreas social, económica y deportiva, pero ciertas inercias negativas. Hay que darle la vuelta. En el caso de que no lo hagamos, el club corre peligro. Para hacer un proceso de transformación hacen falta líderes, personas que se hayan enfrentado en su vida a situaciones difíciles y hayan tenido proyectos de mucho éxito; y también experiencias transformadoras. Jon Uriarte y el equipo que le rodea son los idóneos para liderar el proceso que necesita el club.

Tres «buenas» planchas

- ¿Qué es lo que más le ha gustado de las otras candidaturas?

- En general, diría que el Athletic está de enhorabuena porque en los equipos de las tres candidaturas hay profesionales de primer nivel. Lógicamente, en algunos sitios mejores y en otros posiblemente peores. Pero todos son profesionales con un bagaje interesante y un recorrido profesional atractivo. El club no va a caer en malas manos. Te puede gustar más o menos un perfil, pero los tres equipos son buenos.

- ¿Cómo valora la campaña?

- A nivel personal, es de máxima intensidad. Ha sido una experiencia muy gratificante, un máster acelerado en temas del Athletic y, en cierta medida, en política. Pese a llegar los últimos y ser etiquetados como jóvenes e inexpertos, nos hemos consolidado como los grandes favoritos. En el tema de avales fuimos los primeros y lo hicimos en un tiempo récord, con una semana menos. En la evolución de la campaña hemos generado la mayor expectación, confirmando la ilusión que habíamos creado. El lunar negro...

- Algo negativo.

- En la vida no todo es de color de rosa. Ha habido ciertas actitudes que nos hemos encontrado por el camino. Todo tipo de zancadillas. Hay cosas que se han visto y otras que están en la sombra. Me habían advertido de que esto podía suceder y que a veces pasaba en las elecciones del Athletic, pero no pensaba que iba a llegar a este nivel. Ha superado todas mis expectativas. Lo bueno es que tanto yo como mis compañeros de equipo nos hemos enfrentado en la vida profesional y personal a situaciones durísimas. Estamos plenamente preparados para superar estos baches.

- No ha dejado de denunciar «ataques». ¿Puede concretar o poner nombres a los que los hacen? ¿Quiénes son?

- Ha habido mil perfiles falsos en redes sociales. Son personas que no dan la cara. Aparte de eso, prefiero no decir nada más. Nosotros hemos dicho que desarrollaríamos la campaña en clave de limpieza y 'fair play'. No hemos caído en provocaciones. El Athletic no merece lo que está pasando. No merece la pena entrar en estas guerras, embarrar el terreno de juego. Venimos de un conflicto social importante, una fractura considerable, y lo único que hacen este tipo de cosas es perpetuarlo.

- Después de estas elecciones, ¿la masa social quedará más unida o fragmentada?

- Confío en que los socios vean que es necesario un soplo de aire fresco y que las personas que han llevado una campaña limpia sean las que gobiernen el club. No venimos de ninguna plancha anterior, no tenemos cuentas pendientes con nadie y tampoco tenemos ansia por vengarnos de gente, intereses ocultos ni grupos de poder detrás de nosotros; no tenemos conflictos con los empleados del club. Si llegara finalmente otra candidatura, nosotros asumiríamos la derrota con caballerosidad y entereza. Nos iríamos a casa a disfrutar del Athletic y no haríamos una oposición irracional y cruel, como ha sucedido históricamente.

- ¿Cuál es la lección más valiosa qué ha aprendido?

- Esto me ha abierto un mundo nuevo. Me ha dado ciertos conocimientos de cómo funciona hoy en día la política. Es algo que debería estar erradicado del club.

- ¿La política?

- Sí, sí, la política debería estar fuera del Athletic. El Athletic nos une a todos, a gente de cualquier partido político, condición, sexo.

- ¿Le ha sorprendido todo lo que rodea al Athletic?

- No, porque todo lo que rodea al Athletic es muy bueno. Eso ya lo conocía. Pero hay un porcentaje en la parte que no es positiva. Es muy tóxico, está podrido. Lo importante es que consigamos entre todos que lo positivo, que tiene un porcentaje elevadísimo, acabe aplastando esa parte pequeña podrida y tóxica.

- El Athletic siempre ha sido un club presidencialista. ¿Controlará todo o delegará?

- Las grandes organizaciones no las ha construido una persona, sino muchas. Si quieres llegar lejos y hacer las cosas bien es imposible que las lleve a cabo una persona. Necesitas un grupo, un equipo. Todo lo que he hecho en mi vida, todo lo que he construido, es porque me he apoyado en talento, en gente que me superaba en mil facetas. Lo replicaremos en el Athletic.

- ¿Se arrepiente de haberse metido en este proceso?

- No, no, no, qué va. Para mí ha sido una gozada formar parte de estas elecciones, tratar de abrir el debate sobre si el Athletic necesita un cambio, una transformación. Hemos liderado el debate, creado una corriente de ilusión renovadora, de alegría. Es algo muy positivo. ¿Arrepentimiento? Tajantemente, no.

LAS LÍNEAS MAESTRAS DE URIARTE

ASPECTO DEPORTIVO Entrenador Casi con total seguridad, lo anunciará hoy, después de la polémica suscitada por los supuestos tuits homófobos y machistas de su director general de fútbol, Carlos Aviña.

El responsable de Lezama Será Sergio Navarro, procedente del Levante y con experiencia en el Rubin Kazan. También habrá un director de desarrollo deportivo y de cesiones y un responsable de rendimiento.

Trabajo con la cantera Apuesta por la mejora de la captación temprana, con un nuevo líder de 'scouting'. Se propone integrar la estructura del equipo femenino y el masculino. Todo uno.

ASPECTO ECONÓMICO Palancas tradicionales Uno de los desafíos es arrastrar más público a San Mamés. Propone «ligar las remuneraciones de toda la estructura» al cumplimiento de una serie de metas deportivas y económicas.

Ticketing y estadio Plantea aumentar la base de socios, crear programas de fidelización, promover el turismo nacional e internacional, colocar txosnas en la explanada de San Mamés los días de partido, música...

Marca Athletic Contempla montar una gala One Man Club con una gira de verano, crear un 'Club de Empresas Athletic' y repensar el diseño y la comercialización de la línea textil.

ASPECTO SOCIAL Inspirado en el modelo británico Construir más espacios en los que la interactuación entre los aficionados sea constante y sostenida en el tiempo. Quiere crear una sede social, «un lugar de reunión abierto 365 días al año».

'Athletic nagusi' Labor pedagógica de los mayores con los más jóvenes, fletar autobuses para facilitar el traslado a San Mamés de quienes vivan a más de 40 kilómetros y la mejora del txoko virtual de los socios.

Conciliación Habilitar un «servicio de guardería» en San Mamés para favorecer la conciliación «el día del partido». Pide la supresión del pasillo central del bloque 107-108 para ganar seguridad.