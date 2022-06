La gabarra volverá a la Ría si el Athletic gana un título, coinciden Barkala y Arechabaleta

La gabarra volverá a la Ría si el Athletic gana un título. Y lo hará tanto si es presidente Ricardo Barkala como si lo es Iñaki Arechabaleta. Los dos coincidieron ayer en la misma promesa si alcanzan el sillón de Ibaigane el próximo 24 de junio.

Ambos candidatos a la presidencia rojiblanca dedicaron la jornada de ayer a presentar sus programas del equipo femenino, liderados por Ainhoa Tirapu, en el caso del dirigente de la Autoridad Portuaria, y de Joshua Schirmer, con el ejecutivo bilbaíno.

«Ojalá tengamos que sacar la gabarra, porque hubiéramos ganado un título» ainhoa tirapu

El último título ganado por el Athletic femenino data de 2016, con Joseba Aguirre en el banquillo. Entonces, ya se habló de celebrar este triunfo con la embarcación. De hecho, se creó cierta polémica porque varios sectores solicitaron que se sacara la gabarra. Sin embargo, al final no se llevó a cabo. En el futuro, si el conjunto rojiblanco logra este éxito, si habrá una celebración como aquella que se vivió en los años 80 con los chicos.

En el acto celebrado por la mañana en Azkuna Zentroa para la presentación del plan de Barkala para el fútbol femenino, se abrió un turno de preguntas para los aficionados del Athletic a través de las redes sociales. Y uno de ellos realizó una pregunta clásica, recurrente: ¿Se sacará la gabarra en el caso de que el femenino gane un título? Tirapu, ganadora de dos Ligas con las rojiblancas, la última en 2016 con Joseba Aguirre en el banquillo. «Sí, la sacaremos. Ojalá tengamos que sacar la garraba, porque hubiéramos ganado un título», indicó en un acto en la que fue presentada por Mónica Durango y en el que también participó la candidata a directiva Oihana Arruti.

«Me parece que el Athletic femenino se merece todos los honores» iñaki arechabaleta

Ya por la tarde, el turno fue para Iñaki Arechabaleta en la presentación celebrada en la sede de Gregorio de la Revilla, esquina Plaza Campuzano. Participaron el ejecutivo deustoarra, Schirmer y la candidata a directiva y exjugadora Amaia Elgezabal, por videoconferencia. Allí también salió el tema de la gabarra.

«Se lo merecen»

Y el aspirante al sillón de Ibaigane lo tiene muy claro. «Yo personalmente me gustaría. Me parece que el Athletic femenino se merece todos los honores. A mí me gustaría sacar la gabarra. Vuelvo a repetir, me gustaría constrastarlo con todo el equipo. A mi personalmente me gustaría. Y es un homenaje de la afición. La gabarra tiene para todos los athleticzales un significado bestial. Las chicas se merecen una gabarra si ganan la Copa. Lo de la Liga se nos han complicado con esta selección europea que ha hecho el Barcelona. Yo sería partidario de sacar la gabarra porque se lo merecen. Y por un tema, además, exclusivamente de igualdad».