«Me gustaría que volviera Bielsa»

En sus tres décadas como socia ha visto a infinidad de entrenadores y estilos diferentes pasar por el banquillo de La Catedral, pero se queda con uno. «Desde que tengo uso de razón, lo de Bielsa fue la leche. El ambiente que se vivía en San Mamés era una pasada, por eso me gustaría su vuelta. Aportaría un plus de ilusión a la afición porque a la plantilla le vendría bien esa mano dura», expone Alize Mintegi, socia desde 1992 y miembro de la Peña Mr. Pentland. Considera la figura del entrenador la baza electoral que más puede decantar la balanza entre Ricardo Barkala, Iñaki Arechabaleta y Jon Uriarte el próximo 24 de junio. «Creo que puede ser lo que más influya. Me parece más importante que la figura del director deportivo, ya que muchos aficionados no ponemos cara a la mayoría de ellos».

Mintegi sí que considera «un pilar básico» la persona que tome las riendas de Lezama. «Hay que mejorarla para ser competitivos, tanto en la cantera como en el equipo femenino. También me gustaría que la próxima junta directiva se centrase en sacar jugadores de casa antes que fichar a ciertos futbolistas que alguna vez hemos traído en la recta final de su carrera».

La peñista residente en Gernika tiene depositadas muchas esperanzas en la grada de animación que estrenará La Catedral en agosto, después de la asamblea de compromisarios aprobase el plan elaborado por Aitor Elizegi y su directiva. «Me parece algo muy importante y que era necesario. A veces me voy muerta de San Mamés porque no se anima demasiado. En tribuna estoy rodeada de gente mayor», lamenta. «Influye mucho en el juego y se ganan partidos». Y en esta línea, se resigna cada vez que ve el estadio con asientos libres. «Los horarios que hemos tenido, con muchos lunes a las nueve de la noche... Es lo que tiene ser la afición que más sigue a su equipo por televisión... Y no estar en Europa. Si para la gente que vive en Bilbao ya es incómodo, yo que tengo una hora en coche...».

Hay más. «Lo que no puede ser es que las entradas sean tan caras. Sobre todo para los niños. Yo recuerdo que cuando empecé a ir costaban 500 pesetas para los menores de 14 años. Estaría bien hacer algo así», propone. «Es más, cada vez se ve menos afición entre los más pequeños. Por la calle ves a chavales con camisetas del Madrid y el Barcelona», lamenta la aficionada rojiblanca.

No al apellido comercial

Alize Mintegi no le convence demasiado la posibilidad de que San Mamés tuviese un apellido comercial, como ya tienen otros clubes de la Liga y de Europa. «Personalmente no me gustaría. Buscaría otras formas de financiación antes de incluir una marca en el nombre, aunque es verdad que luego nos quejamos si se suben las cuotas...», expone esta hincha.

Los contratos por objetivos en los jugadores es otro de los debates estrella en la campaña por parte de los pretendientes al sillón de Ibaigane. «No sé hasta qué punto son viables en la práctica, pero podrían estar bien. Alguno cobra cada millonada...», apunta.