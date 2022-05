«El Athletic necesita un electroshock porque si no va a acabar muriendo»

Jon Uriarte Uranga (Bilbao, 43 años) transmite fuerza, energía, ilusión y ganas de cambiar el Athletic. Atiende a EL CORREO en su centro de operaciones del edificio Spaces, donde habla de sus planes de futuro y del club que ama desde niño.

– ¿Por qué se presenta?

– Por sentido de la responsabilidad. Llevamos últimos años trabajando en el análisis del club en todos los ámbitos. Necesita un cambio, un electroshock. Porque si no, va a acabar muriendo. Ha habido instituciones gigantescas que parecía que nunca iban a caer y...

– Altos Hornos.

– Por ejemplo. Parecía que nunca iban a desaparecer y al final acaban muriendo. El Athletic está en una posición de fortaleza, pero poco a poco está perdiendo.

– ¿Por qué los socios deberían darle su voto?

– Somos lo que necesita el club. Somos el soplo de aire fresco, un equipo de gestores acostumbrados a navegar en entornos complicados, cambiantes y haciéndolo de forma satisfactoria. Somos los idóneos para llevar el club al siguiente nivel. Se dio un paso importante con la reforma de los Estatutos, pero si no va acompañado de otras cosas no vale para nada. Hay que dar un empujón, modernizar el club, respetando el pasado, nuestros valores y filosofía. Pero hay que avanzar hacia el futuro.

– ¿Algún rival le ha ofrecido integrarse en su plancha?

– No. Y quiero dejar claro que si alguien me ofreciera algo no aceptaría nada. No he venido a figurar, a estar por estar, sino a hacer. Hacer mi proyecto. No estoy aquí para hacer un cambio de cromos: tú eres equis y yo i griega. No me interesa. Si no resultamos elegidos, nos iremos a casa. No haremos ningún tipo de oposición.

– La gente le percibe como algo nuevo, distinto. ¿Es uno de sus puntos fuertes?

– Sí, pero no es solo eso. Ser diferente perse no significa nada. Somos diferentes, pero con algo bueno. Las otras candidaturas representan el pasado. Están haciendo todo como se hacía antes. Nosotros, no. Somos diferentes, pero en positivo. No es una estrategia electoral para posicionarnos, somos así. Lo que ven es lo que somos. No estamos haciendo teatro, y luego cuando entremos nos tiramos al sofá con un puro y comilonas. No nos interesa.

– ¿Cómo es su plancha?

– Con un perfil similar al mío.

– Tecnócratas.

– A veces, esa palabra tiene connotaciones negativas. La gente lo asocia a empresa y dinero. No. Lo primero es que todos somos unos locos del Athletic. Damos el paso sacrificando un montón de cosas. Lo hacemos por y para el Athletic, no por estar y aparentar. Somos gente preparada.

– ¿Algún nombre?

– De momento, prefiero no dar ninguno.

– Si gana, ¿se dedicaría en exclusiva al Athletic?

– La vida tiene varios ámbitos: profesional, personal, otras cosas que puedes llevar a cabo... He puesto la estructura necesaria para que los proyectos lanzados en los últimos años puedan seguir yendo igual de bien o mejor sin mi presencia. Me dedicaré en cuerpo y alma al Athletic.

– ¿Cómo quiere que sea su Athletic? ¿Cómo lo gestionaría? ¿Sería un enfoque estrictamente empresarial?

– No, ni mucho menos. El Athletic es izan Athletic –lema de su campaña–. No somos un grupo que cree que el Athletic es negocio o dinero. El Athletic no es eso. Para mí, el Athletic es mi infancia, familia, amigos, diversión, sentido de pertenencia, orgullo. Pero para poder preservarlo necesitamos ingresos y controlar gastos. Nuestro Athletic es un equilibrio entre todas las áreas.

– Uno de los asuntos claves de esta campaña tiene que ver con la figura del entrenador.

– Daremos los nombres más adelante. Para que el Athletic llegue a la siguiente fase y se proyecte hacia el futuro, necesitamos profesionales de primer nivel.

– ¿Eso qué significa?

– El primer nivel no tiene por qué significar un técnico que lleva una carrera de no sé cuántos años y cobrará equis millones. Eso no es primer nivel. Primer nivel es alguien que sea puntero en su trabajo, que esté en plenitud de condiciones y que se vaya a matar por el Athletic.

– ¿Qué perfil tiene su director deportivo?

– Parecido al de todos los que componemos el equipo. De primer nivel, en plenitud de su carrera y que se muere de ganas por venir aquí.

– ¿Lo tiene atado?

– Sí. Pero no lo voy a comunicar.

– ¿Es extranjero?

– No voy a decir nada.

– Está al frente de varias empresas. ¿Una de ellas tiene que ver con una agencia de representación de futbolistas?

– No es una agencia de representación. Se refiere a All Iron Sports.

– Así es.

– Es una compañía que no he fundado yo, sino un antiguo compañero, una de las personas más destacadas de nuestra anterior empresa Ticketbis. Nos invitó a mí y a mi socio a unirnos como inversores. Hemos invertido en esa compañía, que no es una agencia de representación. No somos ni administradores ni gestores.

– Son socios capitalistas.

– Con participación minoritaria.

– ¿No ve ningún problema de incompatibilidades?

– Es una estructura que da un servicio integral a jugadores. Desde cuidarles psicológicamente y cuidar de su nutrición hasta estar encima para que no cometan errores con su patrimonio. Jamás haría nada en contra del Athletic. En 2020 puse una cláusula en el contrato que dice que los jugadores del Athletic son intocables. No se pueden representar. Si hiciera las cosas por dinero, lo último que hubiera hecho en mi vida sería presentarme a las elecciones del Athletic. En ese proyecto empresarial, el Athletic está blindado, aislado.

– ¿Cómo ve la economía del club?

– De la memoria se puede extraer información valiosa: la situación es preocupante. Necesitamos controlar el gasto, invertir con cabeza, mirar euro a euro el retorno y maximizar los ingresos.

– ¿Comercializaría San Mamés, le pondría nombre o apellido?

– A mí no me gustaría comercializar San Mamés.

– ¿Para que el Athletic sea sostenible es imprescindible que juegue en Europa todos los años?

– Si consigues maximizar los ingresos y controlar los gastos, seguramente no. A día de hoy, con la situación actual, si no juegas en Europa tienes un problemón.

– Quiere «ligar contratos a objetivos». ¿Puede desarrollarlo?

– Es algo muy normal en el mundo empresarial: tener parte de tu retribución ligada al desempeño. Con la información que tengo, en el Athletic no es así. No estamos hablando de las primas, sino tratar de que la retribución del futbolista tenga un componente variable. Ajustarlo al rendimiento individual y colectivo.

– Eso está bien visto socialmente, ¿pero cree que sería difícil implantarlo una vez dentro con la plantilla?

– Si no sabes de fútbol, si no tienes conocimientos de la industria del fútbol, puede ser complicado. Si tienes el conocimiento dónde está el fútbol hoy en día, hacia dónde va, qué se paga en diferentes clubes, se puede hacer.

– ¿Cuáles son sus planes para Lezama?

– Lezama es una joya. Si miras los datos de producción de futbolistas son increíbles. Somos un centro de formación de jugadores y personas de primer nivel. Lo reconocen clubes punteros. Nos dicen: 'Lezama es una pasada'. Pero no podemos quedarnos atrás, hay que seguir mejorando.

– ¿Cómo?

– Si Lezama se queda atrás tendríamos otro elemento de riesgo para que el club muera. En las visitas que hemos hecho a clubes de referencia nos han confesado que se habían inspirado en el Athletic. Ahora les analizas y piensas: quizás nos hayan pasado. Hay que invertir. Queremos que Lezama sea un referente mundial.

– ¿Tiene intención de abordar la situación de Ander Capa?

– El Athletic tiene cosas ultraimportantes que están por delante de la situación de Ander Capa. A día de hoy, mi equipo y yo hemos tenido preocupaciones mucho más importantes que esa. Dicho esto, es un futbolista de la plantilla. El director deportivo tomará una decisión. Me encantaría que tuviera paciencia (Capa) para que pudiéramos tomar una decisión, algo que no pudimos hacer con Marcelino. Es un poco egoísta pedirlo, pero si puede y tiene interés que espere un poco.