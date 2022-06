«Más mano dura con los horarios»

El año que viene cumplirá una década como socio. Alfredo de Lucas, miembro de la Peña Garras Taldea de Sestao, se pone en la piel de otras agrupaciones rojiblancas fuera de Bizkaia. «El trato debería ser mejor con ellos. Ya lo tienen muy difícil al tener que buscar un sitio para reunirse en Madrid, Andalucía... Normalmente solo suelen hacer un viaje al año y pienso que habría que rebajar el precio de las entradas para ellos. En cada desplazamiento se gastan 300 euros, hay gente aquí que no lo haría», reclama. Además, propone una ubicación especial para ellos. «Intentaría crear un sitio en el que esos peñistas que vienen de fuera tengan un lugar para ver el partido». Así, dice, se podría llenar San Mamés, un estadio al cual no le gustaría ver con el nombre de una marca en su fachada.

De Lucas tiene claro lo que le diría al próximo inquilino de Ibaigane. «Al próximo presidente le pediría el máximo respeto a los valores del club: la camiseta, Lezama, San Mamés... Eso de andar cambiando el nombre no me gustaría ni que se propusiera. El dinero no lo es todo, aunque está muy metido en el fútbol, como a veces la política. Yo soy más antiguo que eso y creo que hay otras formas de financiación, como la venta de jugadores, deshacerte de fichas altas. El Athletic va más allá de los futbolistas», expone. En materia extradeportiva, el sestaoarra quiere que la próxima junta tenga «un poquito más de mano dura» ante la Liga y una postura «más reivindicativa» para los horarios. «El fútbol no es solo televisión. En esta temporada han tenido que pasar más de veinte jornadas para poder llevar a los críos. Un lunes por la noche... Ya me dirás», protesta.

Este socio compromisario demanda una estructura en Lezama «que se mantenga y no cambie con cada legislatura. Puede que haya que cambiar algo, pero que se rodeen de los mejores profesionales y no del amiguismo de siempre». Y saca pecho sobre la factoría rojiblanca. «El trabajo ahí está, seguimos sacando jugadores. Tenemos chavales en todas las categorías de la selección española», dice orgulloso a sabiendas de que el Athletic necesita más. «Mientras la Real siga sacando tanto dinero por estar en Europa va a ser muy difícil, antes todos querían venir aquí».

Lezama «Seguimos sacando jugadores, hay chavales en todas las categorías de la selección»

Desgaste

Reconoce que, «al igual que pasa en las elecciones para elegir al alcalde de un pueblo, se vota a la persona». Hace esta analogía para explicar que el candidato que lleve al entrenador que más ilusione a la afición se llevará el voto. «Su figura es más importante que la del director deportivo». Y, en esta línea, De Lucas apuesta por un preparador que «conozca lo que es el Athletic y que ponga las pilas a los jugadores. Se tienen que ganar el puesto en cada entrenamiento». Aunque no quiere dar nombres, se queda con la época de Valverde, la primera temporada de Bielsa y el año natural 2021 de Marcelino. «Ha sacado el cien por cien de lo que tenía, aunque las dos finales perdidas le han desgastado».

Alfredo se deshace en elogios hacia el equipo femenino. «El Athletic lo está haciendo muy bien, somos el único club con tres equipos en las tres primeras categorías».