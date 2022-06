«Mínimo, hay que estar en Europa»

Miguel Ángel Aja ya tiene hechos los deberes. El primer día que se abrió el plazo para votar por correo recogió los papeles necesarios y ya ha escogido al que quiere que sea el nuevo presidente del Athletic. Lo tenía claro. Como también lo que le pediría en caso de que salga elegido. «Que sea transparente y abierto al socio, que hasta ahora algunos no lo han sido. Y que en el caso de que un jugador se vaya no se le trate como si fuera un apestado. Que se le de una salida digna y se le dejen las puertas abiertas por si quiere volver algún día».

Vecino de Iurreta y socio desde hace siete años, le gustaría que el nuevo mandatario del club «tuviera más mano en la Liga para los horarios de los partidos. Porque para los que vivimos en los pueblos, que el equipo juegue por la noche en San Mamés supone un esfuerzo grande. Llegamos a altas horas a casa y se limita la asistencia de los más jóvenes».

No vería con malos ojos que se incluyera publicidad en el nombre del estadio «si estuviéramos muy necesitados. También se puso en la camiseta». Eso sí, previa consulta al socio. «Aunque los de Bilbao pocas veces están necesitados», bromea.

Miembro de la Peña Jorge Pérez, admite que no le disgustaba Marcelino como entrenador, «pero jugar siempre con un 4-4-2...». De los nombres que circulan, apostaría por fichar a Bielsa pero para la dirección de Lezama, «para acabar con los amiguismos porque el argentino no se casa con nadie». Para sentarse en el banquillo, sin embargo, vería más a Pochettino porque es un técnico que «sabe el idioma y está curtido en la gestión del vestuario después de pasar por el PSG. Allí ha tenido muchas estrellas, algo que no es nada sencillo. Además dijo que le gustaba la filosofía el club». Y mantenerla «es algo necesario».

Respecto al capítulo de refuerzos para la próxima temporada, desde su punto de vista tendrían que estar destinados a reforzar el centro del campo. «De fichar a alguien, Moncayola no me parecería mal. A Julen Jon Guerrero no le traería todavía por no tener conflictos con el Real Madrid. Para cubrir el resto de posiciones creo que con los que tenemos en casa es suficiente». Reconoce que al Athletic le falta gol, «porque ocasiones hemos generado muchas a lo largo de la pasada temporada», pero confía en que Villalibre cuente con más minutos y explote definitivamente para que «sea el nueve rojiblanco».

Hay materia prima

Tiene claro que el Athletic debe «aspira a todo». Mínimo estar en Europa. «Con Ernesto Valverde estuvimos cinco años seguidos y creo que hay materia prima para conseguirlo». La puesta en marcha de la grada de animación es algo que le parece «perfecto». Cree que es algo que se tenía que haber hecho desde el principio cuando se inauguró el nuevo campo. «Le va a dar salsa a los partidos, porque hasta ahora se notaba mucho cuando jugábamos contra un equipo grande o uno que estaba en la parte de abajo de la tabla».

En cuanto al equipo femenino, admite que resulta complicado retener a las jugadoras, «pero se podría evitar su marcha inculcándoles el sentimiento Athletic y subiéndoles el sueldo».