«Más allá del nombre del entrenador, lo más importante es el proyecto»

Nerea Ortiz (Bilbao, 44 años) recibe a EL CORREO en el edificio Spaces, cuartel general de IZAN Athletic. Transmite ilusión y ganas por «evolucionar, no revolucionar», el equipo de su vida. A pesar de la victoria en la batalla de los avales, no se siente favorita. «Yo diría que el resultado va a ser bastante reñido», sostiene. Gerente de BC3, Centro Vasco para el Cambio Climático, e ingeniera de Telecomunicaciones, Ortiz afirma que el equipo de Uriarte es el más indicado para llevar las riendas de Ibaigane. «El cambio es necesario», asegura.

- ¿Por qué los socios deben votar a Jon Uriarte y no a Barkala o a Arechabaleta?

- Porque formamos un equipo de personas preparadas para transformar al Athletic. Evolucionarlo, no revolucionarlo. Estamos muy comprometidos con los valores de nuestra filosofía. Ante este nuevo reto al que nos enfrentamos somos el mejor proyecto y la mejor candidatura.

- Es la vicepresidenta primera. ¿Sería correcto decir que es la mano derecha de Uriarte? ¿La que mecerá la cuna?

- Somos todos un gran equipo. Los Estatutos nos obligan a tener cada uno nuestro papel, pero vamos a trabajar en equipo. Este proyecto es de todos los que componemos esta plancha.

- Es gerente de BC3, Centro Vasco para el Cambio Climático. Más allá de su perfil profesional, ¿cómo se presentaría ante los socios? ¿Quién es Nerea Ortiz?

- Es una amatxu de una criatura de cinco años, una persona del Athletic de toda la vida. De hecho, mi primer partido fue en la tripa de mi ama en 1977. Soy muy trabajadora y comprometida con los proyectos con los que comparto valores. Estoy dispuesta a dar todo lo que pueda por el Athletic.

- Uriarte aseguró que el Athletic necesita un «electroshock porque si no va a acabar muriendo». ¿En qué consistiría esa terapia de choque si acaban ganando?

- De momento no puedo desvelar nada porque estamos a la espera de que las diferentes áreas del proyecto vayan desgranándose poco a poco. Pero a grandes rasgos hablaría de modernizar, de digitalizar, pero sin dejar a nadie de lado. No podemos olvidarnos de la brecha digital; es decir, una gran parte de la masa social tiene su edad y tenemos que estar a su lado. Debemos dar un paso adelante, mantener y consolidar Lezama como un referente, mejorar nuestro nivel competitivo, hacer mayor nuestra masa social, conseguir un club más abierto y participativo, comprometido con la igualdad y los valores.

Candidatura Izan Athletic «La frescura y la experiencia profesional son nuestras grandes bazas»

- Han salido victoriosos de la batalla de las firmas. ¿Se ven favoritos?

- No hablaría de favoritos. Son tres candidaturas muy potentes y cualquiera podría ganar. Yo diría que el resultado va a estar bastante reñido.

- Solo ha pasado una vez que el ganador de los avales haya perdido las elecciones (Uribe-Echevarría ante Elizegi). En el resto de los casos siempre ha salido vencedor el que más firmas había presentado. ¿Esto qué le dice?

- Que podríamos ser los ganadores. ¿Por qué no?

«Lo importante es el proyecto»

- Se les ve como algo nuevo, diferente, que ha agitado el panorama electoral. ¿Esa es su gran baza, la frescura y alejarse de las propuestas clásicas?

- Sí. Nuestra plancha es diversa, con perfiles diferentes. ¿Todos de Bizkaia? Sí, con seis mujeres en el equipo. No hemos estado involucrados nunca antes en el Athletic. La frescura es una de nuestras grandes bazas y también nuestra experiencia profesional.

- La figura del entrenador es clave en estas elecciones. ¿Traerán a alguien que ilusione?

- Estoy segura de que va a ser así.

- ¿Va a ser así?

- Digamos que va a estar alineado con nuestros valores como club. Más allá del nombre, lo importante es el proyecto.

- ¿Pero es consciente de que el nombre influye mucho?

- Sí, está claro. Lo tenemos claro.

- En su lista de futuribles, ¿cuántos técnicos manejan?

- Ahí no me voy a meter. Vamos a dejarlo en las manos de los que llevan la parte deportiva.

Cohesionar la masa social «Parece que lo único que nos une son los 90 minutos del partido. Queremos un apego mayor»

- Ha salido el nombre de Carlos Aviña como posible director deportivo. ¿Es el elegido o hay más?

- El abanico es mucho más amplio. Seguro.

- ¿Cómo quiere que sea su Athletic?

- A nivel deportivo, súpercompetitivo; a nivel de gestión económica, súpertransparente y efectivo. No se trata de no gastar, sino de gastar bien y de maximizar los ingresos. Buscar otras vías de financiación. Y lo último, pero no menos importante, devolver al Athletic a sus dueños, que es la masa social. Queremos cohesión, un Athletic participativo.

- ¿Ahora no lo es?

- Claro que lo es, pero queremos que lo sea mucho más. Ampliar la masa social, vincular a los aficionados al Athletic. Ahora parece que lo único que nos une son los 90 minutos del partido. Queremos que el apego sea mayor. Tampoco podemos olvidarnos de que el Athletic es un agente de transformación social. Debe estar cercano a la realidad en la que vive. Los retos que tiene que afrontar son los mismos que afronta nuestra sociedad. Sostenibilidad, igualdad y normalización del euskera tienen que estar presentes en el Athletic del futuro.

- Habla de un Athletic «súpercompetitivo». ¿Cómo hacerlo?

- Dotándole de estructuras más profesionales en Lezama, trayendo talento que nos ayude a mejorar nuestro rendimiento...

- ¿Fichar?

- Fichar, aplicar tecnología y ciencia, que para eso están y muchos trabajamos en el sector innovando. Hay formas de hacerlo.

- ¿Cuál es la principal fortaleza del Athletic?

- Sus valores.

- ¿Y su mayor debilidad?

- Cualquier cosa que rompa la cohesión, la división.

- ¿Teme que la campaña no sea limpia?

- Espero que sea limpia. No estamos acostumbrados a esta exposición pública. De esto también tenemos que aprender. Estamos preparados para llevar adelante este proyecto independientemente de cómo vaya la campaña.

Primera bandera, Alkiza, la final de Bucarest y la Champions del 98

- ¿Cuándo fue su primera vez en San Mamés?

- Con unos 10 años. Pero mi primer recuerdo es la gabarra.

- ¿Cómo es?

- Tenía cinco añitos. Aquel día fabricamos mi primera bandera. Tenía un carrito en el que llevaba muñecas y era del Athletic. Mi aita cogió unas tijeras, rompió el carrito, puso un palito y fuimos a dar la bienvenida al equipo campeón.

- ¿Quién es su jugador preferido del Athletic?

- El que hoy en día llevo todavía en mi camiseta (la enseña). Bittor Alkiza. Cuando voy a San Mamés llevo esta camiseta. Para mí representa lo que es un jugador del Athletic: intensidad, compromiso, entrega.

- ¿La derrota que más dolió?

- La final de Bucarest.

- ¿El triunfo que más le llenó?

- El del Zaragoza en 1998. Gol de Etxebe y a la Champions.