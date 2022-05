Ortuzar no se moja en las elecciones del Athletic: «Votaré el mejor proyecto»

Su cara evidenció que no se esperaba la pregunta, que siendo una entrevista a nivel nacional, lo último que se imaginaba es que el periodista de Radio Nacional le pusiera entre la espada y la pared.

- Bueno, señor Ortuzar, para terminar, ¿Ricardo Barkala o Iñaki Arechabaleta?

No ocultó su sorpresa pero tampoco su sonrisa. De hecho, casi toda la respuesta estuvo sonriendo. No se mojó y salió del paso mostrando su cara más diplomática.

«Aunque es sólo vizcaíno, la verdad que es un tema muy muy relevante. Se suele decir que la Amatxu de Begoña, el PNV y el Athletic vertebran Bizkaia. Voy a quitar al PNV de en medio... Son dos grandes candidatos. La campaña no ha empezado. Iremos viendo...», arrancó.

¿Pero Barkala o Arechabaleta? «Como socio, como persona individual, no como presidente del PNV, iré viendo cada uno qué propone y cuál es el proyecto asegura un mejor Athletic. Porque el Athletic es algo, que me perdonen los militantes que no son de otros equipos, muy especial que hay que preservar, mimar y garantizar un futuro. El que mejor proyecto proponga contará con mi voto«.

No fue la única pregunta deportiva. La Liga termina este fin de semana y los rojiblancos siguen con opciones para regresar a Europa. Sin embargo, el presidente del PNV no lo ve nada claro...

«De las pocas cosas que me altera mucho es el Athletic. Y una de las cosas que más me gusta es seguir al equipo cuando se desplaza fuera. Me haría muchísima ilusión volver a Europa pero la verdad es que últimamente, siendo sinceros, cada vez que tenemos un partido trascendental lo perdemos. Hacemos las cosas difíciles, llegamos a las finales, y cuando tenemos que dar el do de pecho nos quedamos en agua de borrajas. Espero que esa norma se rompa el domingo en Sevilla y que el año que viene estemos en Europa».