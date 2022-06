Arechabaleta, el socio que siempre quiso ser presidente

El Athletic es un miembro más de la familia de Iñaki Arechabaleta, de eso no hay duda. A sus padres, Iñaki y Amali, les impusieron al mismo tiempo la insignia que certifica los cincuenta años de socios del club. También Iñaki luce orgulloso en la solapa la misma insignia. Y con el mismo orgullo muestra el salvapantallas de su móvil: una foto del campo del Manchester United, el día de aquel memorable partido del Athletic deMarcelo Bielsa.

La foto es un selfie; la insignia se la impuso nada menos que José Ángel Iribar, porque un hecho luctuoso impidió a Josu Urrutia acudir a aquel acto. El ahora candidato lleva como socio 56 de sus 63 años de edad. Su primer carnet se lo dieron a los 7 años aunque antes ya le llevaban a San Mamés. Siempre en el mismo sitio, en el viejo campo y en el nuevo: Tribuna Norte Alta.

El traslado les permitió agruparse a hermanos, tíos, hijos y sobrinos. Son diez fieles que van a cada partido a sufrir y a disfrutar con el Athletic. Llevan tantos años en la misma localidad que hasta los vecinos son ya parte de la familia. Allí Arechabaleta era uno de esos aficionados que corren la banda, centran y amagan un remate de cabeza sin moverse del asiento, pero reconoce que el paso de los años le ha tranquilizado bastante y ya no es tan efusivo, aunque se le siga escapando algún gesto de euforia cuando marca el Athletic hasta cuando está en un palco de autoridades.

Tampoco debe extrañar viniendo de alguien que fue capaz de subirse a las tres de la tarde a un avión de jubilados de Manchester que regresaban de unas vacaciones en Málaga, donde acababa de participar en una reunión de trabajo, y llegar a Old Trafford a tiempo para el partido.

Cumplir un sueño

El paso que ha dado ahora Iñaki Arechabaleta no ha sido una sorpresa para sus más próximos. Cuando estudiaba el bachiller en Jesuitas y más tarde, cuando se licenciaba en Ciencias Económicas y Empresariales en la Comercial de Deusto, Iñaki ya anunciaba a sus compañeros que un día sería presidente del Athletic. Han pasado más de cuarenta años desde entonces y ha llegado el momento de cumplir aquel sueño de chaval.

Ha llegado el momento ahora porque el compromiso profesional lo hacía imposible antes. Iñaki trabajaba en Madrid, como alto directivo del grupo Vocento, de lunes a jueves-viernes, «porque yo siempre he vivido y he tributado aquí, porque soy de aquí, bilbaíno, deustoarra. A mí me gusta esto y creo que eso es lo más importante». Allí ha terminado su carrera profesional como número dos de la compañía, y ha visto el camino abierto para tratar de cumplir ese deseo largamente esperado de sentarse en el sillón de dirección que más le ha gustado siempre: el del despacho del presidente del Athletic.

A Madrid llegó a los 43 años, después de ocho en la dirección general de EL CORREO, donde disfrutó del trabajo y de Bilbao, y desde donde se lanzó a los nuevos horizontes profesionales que le propusieron, «con harto dolor, la verdad, porque yo estaba muy a gusto aquí». EL CORREO fue donde se curtió profesionalmente. Llegó a los 34 años, un chavalín, se reconoce ahora, que tuvo que hacerse valer ante un equipo directivo que le superaba ampliamente en edad y en trayectoria profesional. Aquella fue una experiencia humana muy enriquecedora y muy formativa, más incluso que su anterior encargo profesional, nada más y nada menos que fundar una empresa desde cero para lanzar un nuevo periódico en Bilbao. Arechabaleta fue el artífice de la salida al mercado de El Mundo del País Vasco, su primer contacto con los medios de comunicación después de sus primeros años como auditor y como consultor en KPMG, prácticamente recién salido de la facultad.

Guarda un buen recuerdo de todas sus experiencias, llegó siempre a empresas con problemas y se fue después de haber dado la vuelta a la situación. Aunque solo sea por la experiencia acumulada gestionando en un mundo tan complicado como el de la comunicación, se siente preparado de sobra para afrontar el nuevo reto.

Jugador, entrenador...

Y es que además de gestor de altos vuelos, Arechabaleta es un apasionado del deporte. Puede mostrar los carnés de socio del Getxo, del Deusto, del Loiola Indautxu, del Kas, del Águilas, del Caja Bilbao, del Patronato o del Bilbao Basket. Pero, sobre todo, es eso que se suele definir como un hombre de fútbol. Jugó en el Loiola Indautxu desde alevines hasta los 22 años y posteriormente estuvo federado en fútbol sala desde los 28 hasta superar los cuarenta. Siguió jugando torneos de empresas en Fútbol 7 y acabó en los veteranos de Jesuitas hasta que la rodilla le dijo basta.

De su experiencia de corto le queda una prótesis, un montón de amigos y un extenso conocimiento del fútbol base de Bizkaia. Ha vivido el tránsito de aquellos barrizales a los modernos campos de hierba artificial de la mano de sus hijos Iñigo y Álvaro.

Le gusta patear los campos del fútbol de bronce pero también ha sido un asiduo a los palcos y a las tribunas de toda la Primera División. Su trabajo le ha permitido visitarlos casi todos, aunque él recuerda con precisión fotográfica, sobre todo las finales de Copa que ha vivido en la grada con el Athletic. Debutó en la de 1969 contra el Elche, «gol de Antón Arieta» dispara como un resorte, y recuerda que a la de 1973, contra el Castellón, le llevaron sus tíos porque su padre había sufrido un percance de salud. Faltó a la de 1977, la de los penaltis contra el Betis, «porque Sabino Arrieta nos puso un examen de contabilidad el mismo sábado del partido», y se desquitó en la de 1984 contra el Barcelona. No asistió a la derrota de 1985 frente al Atlético y al hacer balance de finales ganadas y perdidas llegó a la conclusión de que su presencia en la final era sinónimo de victoria, como lo era el viejo Casale del cuento de Fontanarrosa, aquel hincha de Rosario Central que nunca había visto perder a su equipo estando él en el campo.

Arechabaleta encuentra la razón que le llevó a verse a sí mismo como amuleto indispensable para que el Athletic ganara finales. «Mi aitite fue a cinco y el Athletic ganó las cinco; entonces dije, yo como mi aitite. Después de la final de Valencia ya se me quitó la idea».

Zorriketa, Irureta...

Por si le faltara algún carné para certificar que es hombre de fútbol, también tiene el de instructor de juveniles. Fue el número tres de su promoción: «El uno fue Zorriketa, el dos, Irureta, y el tres, Arechabaleta, pero estoy seguro de que hice el mejor examen; lo que pasa es que yo tenía 19 años y no me conocía nadie». Con ese carné fue seleccionador de Bizkaia de futbito de alevines y no olvida que en su equipo tuvo a Joseba Agirre y a Félix Sarriugarte.

Hombre de fútbol, pero hombre de empresa al fin y al cabo, la pregunta se plantea sola en tiempos de elecciones: ¿hay que gestionar un club de fútbol como una empresa? «Yo no lo diría así», responde. Tiene claro que el fútbol es un territorio distinto al del mundo empresarial al uso y prefiere diferenciar. «Yo diría que hay que gestionarlo profesionalmente, porque hay profesionales capaces de hacerlo, que tienen conocimiento y 'know how'».

Reticencias de la familia

Ha dado el paso para dirigir ese equipo de profesionales a pesar de las reticencias de su familia, que ha tratado de frenarle en vano. Después de toda una vida de trabajo y responsabilidad y de veinte años yendo y viniendo de Madrid, parecía que había llegado la hora del descanso, pero el Arechabaleta a punto de jubilarse quiere cumplir el sueño de aquel joven Arechabaleta estudiante que quería ser presidente del Athletic. Sabe que la exposición pública es bestial y que es muy complicado gestionar esa mezcla de profesionalidad, pasión y corazón con todo un pueblo expectante detrás. Le aconsejaron que no fuera inconsciente, pero al final ha prevalecido su idea y ha conseguido revertir la situación para que la familia pase de freno a propulsor de su candidatura.

Ha sido un eficaz propagandista del Athletic allí donde ha ido, sobre todo en Madrid. «El Athletic enamora», sentencia, y asegura que su entorno madrileño se sintió orgulloso cuando les anunció que se presentaría a las elecciones. Está convencido de que muchos de ellos estarán en Bilbao el día 24 para celebrarlo a su lado.